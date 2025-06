El 80% de los escritores ve la Inteligencia Artificial Generativa como una amenaza para los derechos de autor

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de las autoras y autores considera que la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) representa una "seria amenaza" para los derechos de autor y para la propiedad intelectual y creen que son y que han sido entrenadas con obras sujetas a derechos sin ninguna autorización, sin recibir ninguna contraprestación económica a cambio de este uso y con nula transparencia.

Esta es la principal conclusión que desgrana el II Libro Blanco del Escritor, titulado 'Escribir y traducir en tiempos de la IAG', realizado por la Asociación Colegial de Escritores (ACE). El estudio recoge 603 entrevistas y parte de una encuesta-matriz, cumplimentada por los autores y traductores entre el 20 de diciembre de 2024 y el 15 de enero de 2025.

Según el 75 por ciento de los encuestados, el uso de la IA la edición, traducción y corrección podría llevar a la uniformidad estilística, eliminando la diversidad literaria. Si bien, el 60 por ciento piensa que la IA nunca podrá producir un texto de verdad novedoso u original, mientras que el 62 por ciento considera que todas estas herramientas van a ser "negativas o muy negativas" para su futuro. Esta negatividad se incrementa hasta el 76 por ciento entre las traductoras y traductores.

Respecto al Libro Blanco publicado en 2019, ACE destaca que la situación no ha cambiado sustancialmente, ya que el perfil socioeconómico de los autores y su producción creativa en cuanto a número de libros publicados, temática, etc ha variado "poco". Aunque han mejorado "algo" las relaciones contractuales con las editoriales (el 81 % de los contratos reseñan porcentaje por derechos de autor frente al 70% de 2019), se constata que el 22 por ciento de los autores no recibió liquidación en los últimos cinco años, y que el 16 por ciento tiene libros publicados sin contrato (era el 24 % en 2019). Además, se constata que sólo en el 44 por ciento de estos se incluyen derechos de "edición digital" y solo el 12 por ciento para uso audiovisual.

Asimismo, el informe refleja que el 23 por ciento de los autores se dedican en exclusiva a la literatura (el 14 % en 2019), lo que incluye actividades culturales, jurados o talleres, y no solo derechos de autor. En este sentido, agrega la organización que los ingresos por su actividad creativa siguen siendo muy bajos, al igual que en 2019.

En los últimos cinco años (2019 a 2024), y aunque hay mucha dispersión en estos ingresos en función del perfil de autor o autora, el grupo más numeroso --que supone el 38%-- recibió menos de mil euros en ese periodo. La media de ingresos en este periodo fue de un total de 9.244 euros. Entre los que son, además, traductores y traductoras la media de ingresos en el quinquenio fue de 22.017 euros.

Un fenómeno no evaluado en 2019 como la autoedición asoma en el estudio con cierto relieve: un 13 por ciento de los autores se ha publicado un libro entre 2019 y 2024 y un 14 por ciento entre tres y cinco libros, mientras que el 66 por ciento no ha contemplado esa posibilidad.

RECOMENDACIONES Y DEMANDAS

Por otro lado, el II Libro Blanco contempla algunas recomendaciones y demandas de los profesionales. Por ejemplo, sitúan en primer plano la necesidad de un marco regulatorio de ámbito europeo que proteja los derechos de autor y la creatividad humana.

"Es clave que la sociedad en su conjunto entienda lo que está en juego y lo que estamos defendiendo ACE y otras asociaciones de creadoras y creadores junto a las entidades de gestión de la propiedad intelectual. Defender los derechos de autor es defender la cultura, una cultura original creada por personas y no por algoritmos", concluye la organización.