El "amor platónico" de Cela por la madre de Javier Marías ve la luz en un epistolario "inédito" repleto de "aprendizaje"

Cubierta del libro 'De lo mundano y lo sublime' - FUNDACIÓN BANCO SANTANDER

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco Santander ha presentado este miércoles 'De lo mundano y lo sublime', un nuevo volumen de su Colección Obra Fundamental que saca a la luz la correspondencia "inédita" entre Camilo José Cela y la intelectual, profesora y traductora Dolores 'Lolita' Franco, madre de Javier Marías.

"Cela estaba enamorado platónicamente de 'Lolita' Franco, le fascinaba su autoridad intelectual. Estas cartas comienzan cuando Cela tiene 18 años y todavía no había ingresado en la universidad y ella era estudiante de Filosofía y Letras. El aprendizaje de Cela se debe a Lolita", ha asegurado en rueda de prensa Adolfo Sotelo Vázquez, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona y director de la cátedra Camilo José Cela de la universidad del mismo nombre.

El volumen reúne la correspondencia mantenida entre ambos en los años previos a la consolidación de Cela como escritor hasta su reconocimiento por la obra 'La familia de Pascual Duarte', en concreto entre los años 1934 y 1943. "El segundo aprendizaje que tuvo Cela de Lolita fue que la vio como la compensación liberal y tolerante de la intransigencia de su padre, quien le instaba a estudiar medicina o formarse para ser funcionario de aduanas. No le dejaba ser escritor porque decía que estudiar Filosofía y Letras era cosa de mujeres", ha señalado el experto.

En este contexto de represión familiar, 'Lolita' Franco -que ya estudiaba en la Facultad de Filosofía de Madrid con maestros como Ortega y Gasset, Xavier Zubiri o Pedro Salinas- alentó la vocación de Cela. "Le orientaba, le decía qué leer, le pedía que se alejara de la influencia de Alberti para buscar su propio 'yo poético' y le abría las puertas de las tertulias de María Zambrano", ha explicado el catedrático.

El epistolario no solo documenta este "aprendizaje" literario, sino que también funciona como una crónica de la "intrahistoria" de España. A través de las cartas se filtran los ecos de la Revolución de Asturias de 1934, los conflictos en Cataluña y, especialmente, el "dolor y el miedo" de la Guerra Civil, periodo en el que la familia de Dolores Franco sufrió la represión. En estas cartas, Cela le enseña a Lolita sus primeros pasos en la poesía, que luego dieron paso a su primera obra 'Pisando la luz del día'.

Al respecto, Sotelo ha resaltado el "silencio" que el propio Cela mantuvo sobre esta relación en sus obras completas, llegando a retirar las dedicatorias a Dolores Franco en poemas clave como 'La Rosa'. "Yo siempre sospechaba que en las memorias y recuerdos de Cela había un cierto interés en silenciar algunas cosas. Ese silencio venía del libro 'Pisando la dudosa luz del día (Poemas de una adolescencia cruel)', todos los poemas contextuales al libro están en los apéndices y resulta que a la mujer que había dedicado más poemas era Lolita Franco", ha indicado.

"Hay humanidad por los cuatro costados en este epistolario", ha concluido Sotelo, subrayando que estas cartas cumplen el deseo que el propio Cela expresó en su libro 'Memorias, entendimientos y voluntades', que si alguna vez aparecían sus cartas a Lolita, fueran publicadas para mostrar la verdad de sus inicios.

Por su parte, el responsable de literatura de Fundación Banco Santander, Francisco Javier Expósito, ha señalado que estas cartas permiten conocer al Cela adolescente e "inédito" que luego se confirmará como "el gran escritor que fue". "En las cartas vemos a un Cela sin mascaras y con escenas increíbles donde se ve su carácter. Es un adolescente poco común, casi volcánico y ahí se empieza a vislumbrar su estilo", ha asegurado.