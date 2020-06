Daniel Jiménez recupera 'La vida privada de los héroes': "Este virus ha empeorado a muchos políticos"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Daniel Jiménez, quien recupera su libro de relatos 'La vida privada de los héroes' (Galaxia Gutenberg), ha lamentado que la llegada del coronavirus a España haya aumentado "la crispación" y cree que todo lo que ha sucedido en los últimos meses "ha empeorado a muchos políticos".

"Era de los que no pensaba que esto no nos iba a hacer mejores y más fuertes, eso lo dudaba desde el principio. Pero lo que ha pasado ha empeorado a muchos políticos, personas en las que hemos confiado, y esto ha generado un ambiente de brutalidad dialéctica", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor madrileño.

Jiménez considera que la actual situación requería "estar más unidos y ser más solidarios", especialmente "cuando un país se resquebraja". "Se ha generado un ambiente de crispación política, violencia y agresividad y eso me ha hecho ver que, en momentos de crisis, mucha gente se comporta peor de lo esperado", ha señalado.

En cualquier caso, Jiménez señala que, en lo que respecta a la creación literaria, no sabe "muy bien hacia dónde va a ir" tras las consecuencias en la sociedad del coronavirus. Por lo que a él concierne, ya ha explicado que no tiene entre sus planes hacer una obra sobre el confinamiento ni cree que vaya a cambiar su "perspectiva" de escritor.

'La vida privada de los héroes' es un conjunto de relatos escrito hace unos años por Jiménez --entre medias de una y otra publicación han visto a la luz dos novelas, 'Cocaína' y 'Las dos muertes de Ray Loriga'-- y que ahora retoma con algunos cambios. El escritor ha aprovechado para reescribir algunos relatos, eliminar otros y añadir unos nuevos.

"Al final es un fresco de personajes en crisis en edades de 30 a 40 años, muchos de ellos personas que me he ido encontrando en estos últimos diez años", ha señalado. Los relatos de esta obra no tienen hilo conductor entre ellos --salvo un lugar común, ficcionado, que recibe el nombre de La Majada-- pero el resultado es el de una generación que puede llegar a "sentirse identificada con dificultades" comunes del día a día.

De ahí viene el título que aglutina a estos relatos, la denominación de 'héroes' cotidianos, porque se trata de personas que "salen adelante a pesar de todo de unos problemas con los que hace falta valor para superarlos. "Se dice que lo heroico siempre es una gesta, pero a mí me parece que también es hacer un ejercicio individual de responsabilidad", ha defendido.

Separaciones de pareja, desencuentros entre padres e hijos o precariedad laboral son algunos de los temas que se abordan en esta obra, en la que Jiménez no reconoce a 'perdedores'. "Son personajes que fallan y que no consiguen lo que quieren aunque lo anhelen, pero no pretendía hacer hincapié en ese aura de fracaso generacional", ha indicado.

Precisamente, el autor sí que lamenta esa suerte de "engaño generacional" que han sufrido muchas personas de su generación --y que ya ha retratado en su anterior novela 'Cocaína'--. "Está claro que se nos vendió algo que luego no llegó a casa. Ha habido un engaño estructural y hemos visto que no encajamos todos ni todos vamos a tener las mismas oportunidades", ha criticado.

EL MOMENTO DE LA "RESPONSABILIDAD"

Es por ello que Jiménez ya busca "responsabilizarse un poco más" con su próxima obra, al entender que "es un momento importante como para quedarse al margen". "Con todo lo que nos ha pasado, igual no es suficiente con contar vidas anónimas y es más importante cierta intervención en la realidad", ha añadido.

El 'referente' para esta nueva obra será Rafael Chirbes, autor ya fallecido creador de novelas como 'Crematorio' o 'En la orilla'. "Soy muy mitómano y es una pasada cómo ha escrito las miserias de la sociedad española desde que acaba la Guerra Civil hasta hoy en día. Voy a ir por ahí, a ver qué sale", ha concluido con humor.