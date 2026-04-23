Gonzalo Celorio llega a Alcalá de Henares (Madrid) para la tradicional ceremonia del Premio Cervantes

El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, mantiene un encuentro con los medios de comunicación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). El galardonado ha sido presentado a l - Eduardo Parra - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor mexicano Gonzalo Celorio ya se encuentra en Alcalá de Henares (Madrid) para protagonizar la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2025. El acto tendrá lugar, como es habitual, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, con la presencia de numerosas personalidades del mundo de la cultura y la política, encabezados por los Reyes Felipe VI y Letizia.

Celorio --vestido con un chaqué negro, pantalones de raya diplomática grises y apoyado en un bastón-- ha llegado con casi una hora y media de antelación, sobre las 10:10 horas, acompañado de la Directora General del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, y su esposa Silvia Garza.

El autor acudió ayer miércoles al tradicional almuerzo anual con representantes del mundo de las letras en el Palacio Real que ofrecen los Reyes.

Aunque su discurso no tiene título, según han confirmado fuentes del Ministerio de Cultura a Europa Press, Celorio hablará en de 'El Quijote' y del "sentido del humor" que hay tanto en la obra como en Cervantes. "Me gustaría conocer un retrato en el que (Cervantes) estuviera carcajeándose porque su sentido del humor es extraordinario y siempre le vemos solemne", explicó este lunes en un encuentro con los medios.

Además de las intervenciones de Felipe VI y Celorio, el acto también contará con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Esta tarde, el galardonado iniciará la XXVIV Lectura Continuada del Quijote que tradicionalmente se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La entrega del galardón tiene como telón de fondo la relación entre España y México y su evolución desde la exigencia de disculpas del anterior mandatario del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, en su encuentro con los medios de este lunes, el autor aseguraba que la "petición de perdón" que inició López Obrador es "un despropósito" y defendía el español como la lengua de la independencia y no de la Conquista.

"Yo sostengo que la lengua española en Hispanoamérica no es tanto la lengua de la conquista, sino es obviamente la lengua de la independencia. Si no hubiéramos tenido esta lengua española, simple y sencillamente no habríamos podido conformar nuestras respectivas nacionalidades. México, si no hay lengua española, no sería México", aseguró.

Esta concesión del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.

En aquella ocasión, tanto Joan Margarit como Francisco Brines recibieron el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes y que, por primera vez en la historia del galardón -desde el año 1976-, no se celebró en 23 de abril.

El premio Cervantes está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español.