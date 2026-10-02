Paloma Sánchez-Garnica viaja a EEUU en un 'Un hombre de honor': "La libertad de prensa es fundamental en una democracia"

La escritora y ganadora del Premio Planeta 2024, Paloma Sánchez-Garnica, visita la ciudad de Nueva York, escenario de su última novela, 'Un hombre de honor' (Planeta) - JAVIER OCAÑA

La autora asegura que las mujeres "todavía" tienen que demostrar "más que los hombres" profesionalmente

NUEVA YORK, 2 Oct. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, María Salinas) -

La escritora y ganadora del Premio Planeta 2024, Paloma Sánchez-Garnica, ha visitado la ciudad de Nueva York, escenario de su última novela, 'Un hombre de honor' (Planeta), en la que aborda el papel del periodismo, la búsqueda de la verdad y los conflictos morales. "Yo creo que es fundamental en una democracia la libertad de prensa", asegura la autora en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, afirma que "el periodismo tiene el papel de buscar la verdad frente a quienes tienen interés de ocultarla", al mismo tiempo que ha advertido de que "el poder siempre tiene interés en ocultar información que no quiere que salga al público". Asimismo, recalca la responsabilidad de los profesionales de la información de trabajar con fuentes contrastadas.

'Un hombre de honor' se ambienta en 1968, en medio de protestas por la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y una creciente tensión política. En este escenario, Nicole Donaldson, periodista en un mundo dominado por hombres, se enamora de Frank Bernstein, un policía judío de Harlem que sigue una trama de corrupción vinculada a la mafia italiana. Mientras, la joven se adentra en la investigación del asesinato del senador Robert F. Kennedy, en un caso rodeado de sombras.

Es precisamente a través del compromiso de Nicole en su trabajo en el 'New York Times' donde Sánchez-Garnica avisa sobre los riesgos de la manipulación y la inmediatez en la sociedad contemporánea. "El peligro es quedarnos con la verdad facilona, con el anuncio fácil sin contrastar, sin cribar. Eso es lo peligroso porque entonces sí que nos pueden manipular".

En este contexto, la autora rescata la figura del periodista estadounidense Edward R. Murrow para apelar al sentido crítico del lector: "Si nos quedamos con los titulares, al final nos podemos convertir en ovejas, como decía Murrow, y eso genera un gobierno de lobos".

EEUU, "UN BAÚL SIN FONDO"

Tras ambientar gran parte de sus obras en la Europa del siglo XX, la escritora recuerda que en 'Victoria' se adentró "un poquito" en los Estados Unidos y descubrió que era "un baúl sin fondo para construir novelas" y entender el mundo occidental.

En esta línea, argumenta que Europa está "muy conectada y, sobre todo en el siglo XX", a las políticas y a la actuación de Estados Unidos. "Si es cierto que hemos idealizado la cultura de los norteamericanos, su forma de ser, su forma de vida a través de Hollywood. Hollywood ha hecho mucho daño en ese sentido y nos ha creado una realidad que, sesgada, a veces mostrando sus sombras, pero me apetecía adentrarme en ese mundo", subraya.

De la misma manera, Sánchez-Garnica revela que el origen narrativo de 'Un hombre de honor' surgió tras el hallazgo de un artículo sobre Sirhan Sirhan, condenado por el asesinato de Robert F. Kennedy. "Empecé a tirar del hilo y me pareció un espacio muy interesante porque se estaban produciendo muchas cosas, una transformación social, política, incluso periodística, y por supuesto de las mujeres", indica.

Para reconstruir con rigor las entrañas del crimen organizado en Estados Unidos, la autora llevó a cabo una intensa labor de investigación. "Hay mucho, hay muchísimo, empezando por releerme 'El Padrino', de Mario Puzo, que sí que es verdad que elucubra un poco la historia, pero te da un poco la base, es como abrir la puerta al mundo que hay detrás", explica.

A partir de ahí, la escritora recurrió a multitud de documentales y películas de época para entender "todo el entramado que hay detrás", sobre todo en los años 50 y los principios de los 60, todo el entramado desde los años 20 con Al Capone". La autora se adentró en cómo la mafia se fue reconstruyendo a través de las guerras internas, cómo se organizaron mediante familias y de qué forma se repartían los negocios y lograban infiltrarse en los sindicatos.

Dentro de este ecosistema, una figura histórica captó especialmente su atención: "Me fascinó el personaje de Jimmy Hoffa y todo lo que hay detrás, todo lo que es la estructura, el lado oscuro y el lado claro de los sindicatos en Estados Unidos. Es verdad que Hoffa dio muchísimas ventajas a los trabajadores, pero se enriquecía de una manera brutal. Se dice que la mayor parte de los casinos de Las Vegas están construidos por la mafia y con el dinero de las cuotas de los Teamsters, los sindicatos de transportistas dirigidos por Hoffa".

EL CONCEPTO DE HONOR

Toda esta investigación sobre el crimen organizado sirvió para articular el conflicto moral que vertebra el libro y da sentido a su título. Así, reflexiona que el concepto de honor es "profundamente ambiguo" y expresa que "puede significar dignidad, lealtad, fidelidad a unos principios", pero que "también se puede convertir en una carga cuando deriva en obediencia, en silencio".

"Un hombre de honor en la mafia era el que traspasaba esa línea, que es una línea sin retorno. En la mafia entras vivo pero solamente puedes salir muerto, porque adquieres un compromiso ineludible y ya de por vida la libertad se acaba", asevera.

De forma paralela, la trama refleja el choque de Nicole contra los prejuicios machistas de los años sesenta, tanto en el ámbito periodístico como en la esfera familiar. En este punto, expone que las mujeres tienen que demostrar "más que los hombres" profesionalmente y que "es una cuenta pendiente". También indica que "todavía" existen prejuicios ocultos que se mantienen "latentes" y que de vez en cuando salen".

Así, recuerda cómo recientemente alguien cercano le llegó a decir que las mujeres escriben "para las mujeres". Frente a este tipo de comentarios, subraya la necesidad de responder y desarmar esa idea: "Nunca se ha planteado nadie que un hombre escriba y que los escritores escriban para los hombres y, sin embargo, todavía hay gente que no compra novelas escritas por autoras porque no lee novelas de autoras", asegura.

No obstante, la autora destaca que la sociedad ha evolucionado "mucho" en esta cuestión, no solamente en cuanto a los derechos y el reconocimiento profesional y personal de las mujeres, sino en la vida en general, también de los hombres. "Aquí hemos evolucionado todos. El concepto de sociedad es importante", precisa.

"SIEMPRE EXISTE EL PESO DE LA MATERNIDAD"

Asimismo, señala que "siempre existe el peso de la maternidad sobre la mujer" y explica que continúa siendo un condicionante de peso en las carreras profesionales. Pese a todo, la ganadora del Planeta valora de forma positiva la normalización del cansancio de las madres sin ser juzgadas: "Las mujeres teníamos que ser un diez en todo, estupendas profesionales y estupendas madres. Hoy ya se admite que una madre esté agotada o hecha polvo", agrega.

Finalmente, consultada sobre si guarda en la recámara algún acontecimiento o fenómeno histórico que le quede pendiente por abordar, Sánchez-Garnica confiesa que "hay muchos", aunque prefiere centrarse de momento en el presente de 'Un hombre de honor'. Con todo, aclara que su objetivo como narradora siempre pasa por la perspectiva humana de la calle.