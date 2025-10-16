Universidad Villanueva y Letras Libres celebran la próxima semana a Vargas Llosa con las jornadas La Literatura es fuego

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Villanueva, en colaboración con la revista 'Letras Libres', celebra el 20 y 21 de octubre las jornadas 'La literatura es fuego', un encuentro que rinde homenaje a Mario Vargas Llosa en un encuentro cultural que reunirá a Andrés Trapiello, Carlos Granés y Arturo Fontaine, entre otros.

El objetivo del homenaje es celebrar la obra, la historia y la influencia cultural de Mario Vargas Llosa, reconociendo su aportación a la literatura universal y al periodismo literario, desde una perspectiva puramente cultural y académica, alejada de cualquier enfoque político.

"Vargas Llosa es el mejor representante del realismo mágico iberoamericano, un autor que ha sabido transformar la palabra en un espacio de libertad y belleza", ha destacado el presidente de la Fundación Villanueva, Yago de la Cierva.

El evento reunirá a asistentes de distintos ámbitos, entre ellos alumnos de los grados en Derecho, Relaciones Internacionales o Periodismo de la Universidad Villanueva, así como miembros de Letras Libres, estudiantes de máster y doctorados, representantes de centros culturales, participantes de la Universidad de la Experiencia y académicos invitados de otras universidades entre otros.

PROGRAMA

Las jornadas se inaugurarán en el salón de actos del Edificio B de la Universidad Villanueva el lunes 20 de octubre a las 16:30h con las intervenciones de Ester Mocholí, rectora de la Universidad Villanueva, y Enrique Krauze, director de 'Letras Libres'.

Posteriormente, a las 17.00 horas, se celebrará la mesa redonda 'La novela y la historia privada de las naciones', en la que participarán el escritor, filósofo y académico Arturo Fontaine, escritor, filósofo y académico chileno, reconocido amigo y confidente de Mario Vargas Llosa, con quien comparte una larga trayectoria de diálogo intelectual y afinidad literaria. Le acompañará el escritor, poeta y editor Andrés Trapiello, en una conversación moderada por Daniel Gascón, editor de 'Letras Libres'.

La jornada continuará a las 18.30 horas con 'Vargas Llosa, América y la modernidad', un coloquio que reunirá a la reportera y columnista Karina Sainz Borgo y al ensayista y editor Carlos Granés, bajo la moderación de Raquel Garzón, editora de 'Granta' y subdirectora de 'De Las Palabras'.

El segundo día, el martes 21 de octubre, se abrirá con la mesa 'Elogio del novelista crítico', a las 10:00 horas, moderada por el periodista José Andrés Rojo, con la participación de Fernando Iwasaki, escritor, historiador y ensayista, y Javier Rodríguez Marcos, subdirector de Opinión en 'El País'.

A las 12:00 horas se celebrará 'El novelista en el escenario', con el escritor y cineasta Luis Alegre y la actriz y directora Marta Poveda, quien participó en 'Los cuentos de la peste', obra teatral escrita por Vargas Llosa. El programa concluirá con 'En el taller de Vargas Llosa', a las 16:00h, un encuentro con Gustavo Guerrero, editor de la obra del autor en francés; Pilar Reyes, directora literaria de Alfaguara; y Juan Cruz, periodista y cofundador del diario 'El País'.