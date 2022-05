Ángel Schlesser, Premio Nacional de Moda: "No creo que sea el momento más fácil para que la moda sea brillante"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Ángel Schlesser, Premio Nacional de Diseño de Moda, ha advertido este lunes de que no es el momento "más fácil para que la moda sea brillante" y ha señalado que el "gran problema" para el sector es el "cambio de criterio" y el "poco interés" de la gente por la moda "de verdad", que no es "ponerse cuatro trapos encima".

"La moda ha cambiado de tal forma que no creo que venga una buena época inmediatamente", ha dicho Schlesser en declaraciones a Europa Press, también en referencia a la crisis de este sector con motivo de la "recesión brutal" y situación "económica repugnante" de España.

Aunque afirma sentirse "alegre" porque todavía se le recuerde --se retiró del sector hace algunos años-- con este premio que ha recibido "encantado y sorprendido", el diseñador ha asegurado que "no volvería" a la industria" por varias razones.

"La industria ha cambiado tanto que sería otro de los motivos para que no me planteara volver. Por una parte está la moda y por otra parte está la ropa", ha precisado, para añadir que él ha "perdido todas las claves" de "lo que es hoy la moda".

"Ya no entiendo qué moda se hace y no entiendo el producto que se hace --las colecciones que se presentan, dedicadas a mercados emergentes--. Pero hay otra cosa fundamental, hoy destacar es cada vez más difícil, y desde luego sobrevivir si no estás debajo de las alas de un gran grupo...", ha afeado.

Además, ha señalado que la moda rápida también está dañando al sector porque la gente se "acostumbra a consumir mucho, malo y barato".

Por último, Schlesser ha destacado el sector de la moda española como uno de los "más abiertos" y ha reivindicado su trabajo como diseñador, con propuestas con las que intentó "cubrir" las necesidades de la mujer contemporánea que le rodeaba, mujeres "típicas de la ciudad" y trabajadoras profesionales en sectores como la prensa, política o finanzas, entre otras.