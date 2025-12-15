35 países estarán en Eurovisión 2026, dos menos que hace un año: vuelven Bulgaria, Rumanía y Moldavia

Archivo - 18 May 2025, Switzerland, Basel: JJ from Austria, winner of the Eurovision Song Contest, celebrates holding the trophy during the grand final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC 2025) at St. Jakobshalle. Photo: Jens Büttner/dpa - Jens Büttner/dpa - Archivo

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha confirmado este lunes la lista de los 35 países que participarán en el Festival de Eurovisión 2026, lo que supone dos menos que en 2025, tras la retirada de España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia por la presencia de Israel, cuya presencia ha sido confirmada.

El listado de emisoras públicas y países participantes está compuesto por RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), SBS (Australia), ORF (Austria), Ictimai (Azerbaiyán), RTBF (Bélgica), BNT (Bulgaria), HRT (Croacia), CyBC (Chipre), CT (Chequia), DR (Dinamarca), ERR (Estonia), YLE (Finlandia), FT (Francia), GPB (Georgia), ARD/SWR (Alemania) y ERT (Grecia).

También han competirán la KAN (Israel), RAI (Italia), LSM (Letonia), LRT (Lituania), RTL (Luxemburgo), PBS (Malta), TRM (Moldavia), RTCG (Montenegro), TVR (Rumanía), NRK (Noruega), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino), RTS (Serbia), SVT (Suecia), SRG SSR (Suiza), Suspilne (Ucrania), BBC (Reino Unido).

Mientras que España, Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han renunciado a participar en la competición el próximo año, las emisoras de Bulgaria (BNT), Rumanía (TVR) y Moldavia (TRM) vuelven al concurso, después de tres, dos y un año de ausencia respectivamente.

La UER ha explicado que 15 candidaturas competirán en la primera semifinal el 12 de mayo y otras 15 lo harán en la segunda semifinal, que tendrá lugar el 14 de mayo. El jurado volverá a votar en las semifinales por primera vez desde 2022, de modo que sus puntos se combinarán con los resultados de una votación de la audiencia para decidir el pase de diez países a la final.

Los 20 que logren clasificarse se unirán a los anfitriones ORF (Austria), y a FT (Francia), ARD/SWR (Alemania), Rai (Italia) y la BBC (Reino Unido), miembros del 'Big Five' que pasan directamente a la gran final del 16 de mayo, como hubiera ocurrido con España por ser uno de los grandes contribuyentes a la UER.

Los espectadores de todos los países participantes y del resto del mundo, junto con los jurados designados por las 35 emisoras participantes, votarán en la gran final para decidir quién gana el 70º Festival de Eurovisión.

El sorteo para determinar en qué semifinal se interpretará cada canción tendrá lugar en Viena el lunes 12 de enero.

"Mientras nos preparamos para celebrar los 70 años del Festival de la Canción de Eurovisión, este sigue siendo un espacio donde se entrelazan voces, culturas, idiomas y música. Donde personas de diversos orígenes pueden demostrar que en un mundo difícil, uno mejor es posible", ha afirmado Martin Green, director del Festival.

Green ha dado la "bienvenida" de nuevo a BNT (Bulgaria), TVR (Rumanía) y TRM (Moldavia), que se unen a otras 32 emisoras públicas para Viena 2026. "Su regreso es un vívido recordatorio del poder perdurable del Festival de la Canción de Eurovisión y de lo que realmente significa estar 'Unidos por la Música'", ha declarado.

Viena acoge el Festival de Eurovisión por tercera vez. El evento fue organizado por primera vez por la emisora pública ORF en la capital austriaca en 1967, tras la victoria de Udo Jürgens el año anterior. La 60.ª edición del Festival también se celebró en Viena en 2015, tras el triunfo de Conchita Wurst el año anterior. La venta de entradas comenzará el 13 de enero de 2026.

NUEVAS REGLAS PARA 2026

La UER ha subrayado que "tras una amplia consulta con sus miembros", ha implementado un "conjunto renovado de reglas para preservar la equidad, la integridad y el espíritu de la competencia".

Según ha defendido, estas medidas incluyen "salvaguardas" reforzadas contra la promoción externa indebida, límites a la votación individual, el restablecimiento de jurados profesionales en la etapa semifinal con miembros del jurado "ampliados y más diversos, y medidas técnicas mejoradas para detectar y prevenir la actividad de votación coordinada o fraudulenta".

"Estos cambios reflejan nuestro compromiso de garantizar que el Festival de la Canción de Eurovisión siga siendo un espacio neutral para mostrar la música, el talento y la unidad, libre de influencias indebidas y basado en la transparencia", ha concluido la UER.