Ainhoa Arteta apela a "ecocentrismo" ante la crisis bélica: "Unidos podemos alcanzar metas mejores para el bien común"

La soprano valora su vuelta a los escenarios: "Estuve a punto de morir. Para mí es un regalo estar aquí"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La soprano Ainhoa Arteta regresa este domingo, 27 de febrero, a los escenarios con una actuación en el Teatro de la Zarzuela a partir de las 20.00 horas, donde estará acompañada del tenor mexicano Ramón Vargas y el pianista Javier Carmena, una cita que califica de "regalo" que coincide con el inicio de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania.

"Hemos tenido el gran ejemplo con la Covid, nos ha dado una buena lección a todos: aquí nadie está a salvo de nada y eso es una buena lección para el egocentrismo. Y ahora estamos teniendo por desgracia otra historia, por desgracia hay un conflicto bélico abierto", ha señalado la soprano en rueda de prensa en la que ha abogado por la importancia del "ecocentrismo" en la sociedad actual.

"Con el egocentrismo se va muy poco sitios y con el ecocentrismo, que estemos todos unidos, podemos alcanzar metas mucho mejores para el bien común de todos", ha asegurado.

Tras unos meses difíciles que han mantenido a la soprano alejada del público, Arteta ha confesado los sentimientos que experimenta ante su regreso, reconociendo que "siente nervios" de que llegue y que tiene momentos en los que se emociona, pero "espera" contenerlos.

"Yo he estado a punto de morir, o sea que ya no es una cuestión de perder la voz, es que casi me muero. Ya estar aquí para mí es un regalo, y encima estar cantando pues es un regalo mayor, cuando había posibilidades de que no pudiera volver a cantar", ha manifestado.

Respecto al repertorio, ha afirmado que el programa va a ser "específicamente español" y ha añadido que "es lo que se debería defender". "Es un programa exigente, elegante y, a la vez, fácil de escuchar, que no es fácil conseguir las tres cosas", ha subrayado.

"Ainhoa tenía muchas ganas de volver a pisar un escenario y me dijo: voy a volver y va a ser en el Teatro de la Zarzuela", ha añadido por su parte el pianista Javier Carmena. "Lo primero que ella me dijo es que quería hacer un programa puramente de canción española, ya que ella es una gran defensora de la canción española", ha puntualizado.

Además, ha detallado que en el programa hay cuatro homenajes. "Uno a hispanoamérica, otro a su tierra vasca, otro a su queridísimo amigo Anton García Abril y el último la canción popular española", ha precisado.

LA ZARZUELA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Preguntada por la posibilidad de que la zarzuela sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Arteta ha desvelado que mantendrá un encuentro con el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, para tratar esta cuestión.

"Tengo un proyecto de reunirme con él, tengo buenas vibras, buena relación. Los ministros de Cultura que hemos tenido saben todos ellos que estoy a disposición de poderles aportar mi consejo y mi labor", ha enfatizado.

"Tengo una reunión con él próximamente, ¿estará interesado en saber y en valorar nuestro patrimonio histórico cultural y artístico?", ha reiterado. A su vez, ha destacado que "tiene esperanzas" de que salgan nuevos proyectos que "pongan en el mapa al repertorio español y por supuesto a la zarzuela", matizando que "es una parte importante del repertorio español".