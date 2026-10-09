Artistas del Benidorm Fest estarán este fin de semana en ES Latina, la plataforma cultural de Shakira en Madrid

Primera noche de la residencia de Shakira en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Distintos artistas del Benidorm Fest estarán este fin de semana en ES Latina, la plataforma cultural que ha creado la cantante Shakira en Macondo Park (Madrid).

Según ha informado RTVE, el escenario en Macondo Park contará el sábado con las actuaciones de Asha, Mayo, Atyat, J Kbello y K!ngdom, todos ellos vinculados a distintas ediciones del Benidorm Fest. Completará la jornada el dúo formado por Tony Grox & Lucycalys, los últimos ganadores del certamen.

Además, el domingo llegarán las actuaciones de Sofía Martín, Dani J, Kenneth, Kuve y Mel Ömana. Entre ellos, también estará Chanel, ganadora del Benidorm Fest 2022 y tercera clasificada en Eurovisión con 'SloMo'.