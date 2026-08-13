La banda irlandesa Fontaines DC ofrece este jueves un concierto en la Ciudadela, con entradas agotadas

La concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el representante de Houston Party SL, Jaime Hernández Peiró, visitan el recinto habilitado para el concierto en la Ciudadela. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ciudadela acoge este jueves un concierto "de primer nivel internacional" con la actuación de Fontaines DC, banda irlandesa "referente actual de la música post-punk", que ha agotado las entradas desde hace semanas.

Este concierto supone, además de "una propuesta de alto valor artístico", la "consolidación de la Ciudadela y del entorno fortificado de Pamplona como espacios de patrimonio histórico artístico y también como espacios de cultura".

La actuación comenzará a las 22 horas, pero desde las 19.30 horas se cerrará el acceso peatonal a la Ciudadela, a la que solo podrán entrar quienes tengan entrada para el concierto.

La concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki, y el representante de Houston Party SL, Jaime Hernández Peiró, han visitado este jueves el recinto habilitado para el concierto en la Ciudadela.

Mediante un convenio de colaboración, el Ayuntamiento se ha comprometido a poner a disposición de la empresa promotora el espacio necesario en el interior de la Ciudadela para poder celebrar el concierto.

De esta forma, la Ciudadela "se consolida como uno de los escenarios culturales al aire libre del verano pamplonés". El Ayuntamiento de Pamplona considera "de interés" colaborar con iniciativas que "contribuyan a revalorizar un espacio como la Ciudadela, parte destacada de las fortificaciones de la ciudad, como recinto de manifestaciones culturales con un alto valor artístico y turístico".

Asimismo, el Ayuntamiento considera "necesario" apoyar a las industrias culturales y creativas que "proponen productos y servicios únicos muy bien valorados por las personas usuarias".

Además, las industrias culturales y creativas "ocupan un lugar primordial en el crecimiento económico por su dinamismo y su capacidad para generar empleo".

Fontaines D.C. es "una de las bandas más influyentes del panorama alternativo europeo actual". Formada en Dublín, "se ha convertido en pocos años en uno de los nombres imprescindibles del rock contemporáneo".

El quinteto irlandés ha publicado hasta la fecha cuatro discos - 'Dogrel' (2019), 'A Hero's Death' (2020), 'Skinty Fia' (2022) y 'Romance' (2024) - en los que mezcla sonidos de post-punk, indie rock, folk irlandés, punk, pop y electrónica, una combinación "que les ha permitido conquistar tanto a la crítica especializada como a un público cada vez más amplio".

Su propuesta musical, "marcada por letras intensas y una identidad muy ligada a la escena cultural irlandesa", les ha llevado a encabezar algunos de los principales festivales internacionales y a agotar entradas en numerosas ciudades europeas y americanas.

La cita de Pamplona se enmarca dentro de la gira internacional del grupo que ya ha actuado en Cádiz y Alicante en este mes de agosto. Las entradas están agotadas, lo que apunta a "convertir este concierto en uno de los más destacados del verano navarro, especialmente para quienes disfrutan de la música alternativa e independiente". Se prevé incluso que muchas personas de otras localidades y provincias se acerquen a Pamplona para ver el concierto.