Benidorm Fest 2026, sin billete a Eurovisión, añade más premios: grabar en Miami con un "super productor" y con Spotify

La quinta edición del Benidorm Fest que tendrá lugar en febrero de 2026 no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, pero concederá más premios para los concursantes.

"¡Son tres premios!", ha afirmado este jueves la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, durante la presentación de las canciones que defenderán los 18 artistas participantes de la próxima edición del Benidorm Fest. También han participado en el acto el director de TVE, Sergio Calderón, y el del concurso, César Vallejo.

Junto al premio en metálico de 150.000 euros brutos (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción), RTVE ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivision para que este año uno de uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un single "con un súper productor y vea uno de los sueños también cumplidos", ha anunciado Eizaguirre.

Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa en Spotify, ha añadido que habrá un tercer premio consistente en un "billete" para viajar a Estocolmo (Suecia), "a la nave nodriza" de Spotify, para grabar en sus estudios otro single. "Es muy importante estar en todos los estadios posibles de una carrera de un artista. Entonces, para nosotros, era crucial apoyar de la mejor manera que sabemos este proyecto", ha declarado Parejo.

Las canciones de la próxima edición del Benidorm Fest son: 'Rakata' (Dora& Marlon Collins), 'Velita' (Greg Taro), '¿Qué vas a hacer?' (Izan Llunas), 'Los Ojos No Mienten' (Kenneth), 'El Amor Te Da Miedo' (Kitai), 'Bomba de amor' (Luna Ki), 'Las Damas y el Vagabundo' (María León y Julia Medina), 'Mi Mitad' (Mikel Herzog Jr.) y 'T AMARÉ' (Tony Grox & Lucycalys).

También se podrá escuchar 'Turista' (Asha), 'Dopamina' (Atyat), 'Bailándote' (Dani J), 'Sobran gilipollas' (Funambulista), 'No Volveré a Llorar' (KU Minerva), 'Tócame' (Mayo), 'Despierto Amándote' (Miranda! & bailamamá), 'Mataora' (Rosalinda Galán) y 'Tú No Me Quieres' (The Quinquis).

Además de las canciones, RTVE ha desvelado quienes participarán en cada semifinal. En la primera, que se celebrará el martes 10 de febrero, estarán Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., y Tony Grox & Lucycalys. Los ochos artistas intentarán lograr una de las seis plazas que les permitirán llegar a la final, una de las novedades introducidas en esta edición.

El jueves 12 de febrero intentarán pasar a la final Asha, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, Mayo, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis. Tras la elección de los 12 artistas, volverán a interpretar sus canciones el sábado 14 de febrero. Las tres galas estarán conducidas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

La nueva edición cambia de trofeo. El certamen de este 2026 recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm. César Vallejo ha anunciado que las entradas saldrán a la venta a las 12.00 horas el 22 de diciembre (primera semifinal), el 23 de diciembre (segunda semifinal) y el 24 de diciembre saldrán a la venta las de la final. Además, el 26 de diciembre se podrán adquirir entradas para los ensayos de la final.

"Esta es una gran oportunidad. Veo aquí artistas veteranos que ven en el Benidorm Fest un escaparate para enseñar su arte, pero muchos de ellos, muchos de vosotros, también empezáis aquí en esta casa. En la Casa de la Música, han nacido grandísimas estrellas que hoy son internacionales", ha manifestado Sergio Calderón.