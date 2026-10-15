Bombai, Vicco, Merche, Andrés Koi y Ladilla Rusa, entre los 18 artistas del Benidorm Fest 2027

Foto de familia durante la presentación de los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2027, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha anunciado los 18 artistas de estilos y trayectorias diversas, que han sido seleccionados de entre cerca de 900 candidaturas, para competir por la Sirenita de Oro en la sexta edición del Benidorm Fest el próximo mes de enero de 2027.

Entre los nombres más conocidos se encuentran los del grupo valenciano Bombai, Vicco, que prueba de nuevo suerte, Merche, Andrés Koi o Ladilla Rusa, según ha dado a conocer RTVE en una rueda de prensa celebrada en Prado del Rey, Madrid.

El listado completo de artistas que participarán en el Benidorm Fest 2027 figuran Alba Morena, Andrés Koi, Bombai, Chema Rivas, Dani Dicostas, Fran Tuduri, Gale, Isabel Aaiún, Ladilla Rusa, Merche, Pipiolas, Polo Nández y Sebastián Llosa, Rossa, Sara Abad, Sev's, Suzete, Tami Tamako y Vicco. Las canciones con las que competirán se presentarán el próximo 17 de diciembre.

Respecto al proceso de selección, RTVE ha informado que un total de 896 canciones fueron recibidas durante los 115 días que permaneció abierta la convocatoria, 350 de ellas en las últimas 24 horas. RTVE abrió este año la convocatoria antes, con el objetivo de mejorar la planificación del proceso y disponer de más tiempo para trabajar posteriormente con las propuestas seleccionadas.

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha afirmado que "ya se notan esas ganas de que comience el festival". "Tenemos más música, más ilusión y cada año nuevos objetivos", ha apuntado.

Asimismo, María Eizaguirre ha subrayado que las 18 candidaturas seleccionadas "reflejan la enorme variedad de la música" del país y ha puesto de relieve la evolución del certamen. "Cada año hemos subido un peldaño", ha manifestado.

El certamen se celebrará del 23 al 30 de ese mes: habrá dos semifinales el martes 26 y el jueves 28, el sábado 30 resolverá durante la gran final el misterio de quién sucederá a Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa, Melody y Tony Grox & Lucycalys en la lista de ganadores del certamen.

Tras la presentación de las 18 candidaturas, el director de TVE, Sergio Calderón, y el director del Benidorm Fest y jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, han compartido sus primeras impresiones sobre esta nueva edición y sobre el proceso de selección.

"Es el mejor escaparate musical. Queremos que este festival tenga una larga vida en RTVE. La música es un patrimonio para la televisión pública y el Benidorm Fest es parte de nuestro corazón", ha declarado Sergio Calderón.

Por su parte, César Vallejo ha señalado el compromiso del festival con la industria musical. "Benidorm Fest quiere servir a la música. Queremos ser un motor musical en este país", ha manifestado, para después agradecer a los artistas su generosidad al formar parte de esta edición.

El Benidorm Fest 2027 vuelve a contar con la colaboración de Spotify, que mantiene el premio a la canción más escuchada de la edición, con la colaboración de Univision, que participa con otro galardón específico vinculado al festival.