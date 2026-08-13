Brian May, guitarrista de Queen, disfruta del eclipse en Teruel: "Simplemente hermoso"

El guitarrista de Queen Brian May saluda al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista de Queen Brian May es una de las personalidades que se han dado cita este 12 de agosto para disfrutar del eclipse total de Sol en el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), situado en el Pico del Buitre, a casi 2.000 metros de altitud en el término municipal turolense de Arcos de las Salinas. "Simplemente hermoso", ha expresado el músico británico, quien ha ido retransmitiendo en sus redes sociales cómo ha vivido el fenómeno.

"Es una pequeña franja que parece una luna nueva, una hermosa y pequeña media luna del sol", relataba May en, que también es doctor en Astrofísica, en su cuenta en la red social 'Instagram' durante la casi una hora en la que el astro rey iba siendo tapado por el satélite, a la vez que mandaba mensajes de cariño a sus seguidores, saludos desde la "soleada y preciosa España" y confiando en que estuvieran disfrutando de la retransmisión, pese a que tuvo algún problema con los filtros para la grabación.

"Todo se está oscureciendo por aquí", narraba el guitarrista en los momentos previos a la totalidad, en los que "la media luna se está haciendo muy pequeña".

A continuación, se oye una cuenta atrás en italiano de algunos de los testigos del acontecimiento astronómico en el Observatorio Astrofísico de Javalambre y May expresa: "El Sol está desapareciendo, increíble, oigo a todo el mundo emocionarse aquí".

Al finalizar el eclipse, entre vítores y aplausos del público, lo define como "simplemente hermoso" e indica que "Venus está ahí arriba", antes de que el Sol vuelva a reaparecer.

Una vez finalizado el momento de totalidad del eclipse, el músico británico compartía otro vídeo, en el que ironizaba con que, a pesar de que el fenómeno continuaba, "a nadie le importa ahora" ya que después del clímax generado, "la sensación ya no es la misma" porque "lo único en lo que puedes pensar es en su belleza: el Sol totalmente eclipsado, la corona y las protuberancias".

"Espero que hayan disfrutado acompañándome", concluía May, quien añadía que se iba "a tomar algo" porque "todos nos lo hemos ganado".

El guitarrista de Queen ha tenido la oportunidad de encontrarse con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien también presenció el eclipse solar en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, y ambos pudieron saludarse.

El Pico del Buitre reunió también a decenas de científicos y otras personalidades, que se acercaron hasta este punto situado en una de las zonas más despobladas de la provincia de Teruel. Además, la Agencia Espacial Europea (ESA) emitió el proceso desde Javalambre para todo el mundo.