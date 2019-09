Bruce Springsteen cumple 70 años: El jefe del rock en 11 canciones

Actualizado 23/09/2019 10:45:03 CET

BRUCE SPRINGSTEEN EN 2016 EN MADRID - PATRICIA CANO - Archivo

MADRID, 23 Sep.

Bruce Frederick Joseph Springsteen Zerilli nació un 23 de septiembre de 1949 en Long Branch (Nueva Jersey, Estados Unidos), hijo de un conductor de autobús y de una secretaria. Predestinado, de alguna manera, para ser el héroe rockero de la clase trabajadora.

Alcanza, por tanto, los 70 años. Y a pesar de que la cifra ya es considerable y supera con creces la edad legal de jubilación, Bruce todavía se mantiene en la brecha: Se ha pasado un año largo repasando su propia vida en Broadway y acaba de lanzar su decimonoveno álbum: 'Western stars'.

Esto da idea del extenso cancionero que ha acumulado a lo largo de los años, a pesar de lo cual nos adentramos en la titánica tarea de escoger apenas una decena de temas de su repertorio. Es complicado, pero allá vamos.

BLINDED BY THE LIGHT (1973)

El primer disco de Bruce Springsteen llegó hace 46 años, concretamente en febrero de 1973. No fue un éxito fulminante, ni mucho menos, pero ya mostraba el afán relator del joven músico en canciones como este 'Blinded by the light' que ejercía como tema de apertura. La primera canción del primer disco del rockero de New Jersey

THUNDER ROAD (1975)

Después de 'Greetings from Asbury Park' (1972) y 'The Wild, The Innocent & The E Street Suffle' (1973), había llegado el momento de que el joven aspirante confirmara las expectativas o desapareciera para siempre. Parece mentira echando la vista atrás desde el presente, pero aquello era el todo o la nada.

Fue duro, la presión casi se le lleva por delante, pero en la adversidad apareció en el disco 'Born to Run (1975) el verborréico contador de historias capaz de plasmar los anhelos por una vida mejor de toda una generación. 'Thunder Road' es tal vez su pieza más celebrada y la que, efectivamente, le abrió las puertas del éxito masivo.

HUNGRY HEART (1980)

El impacto de 'Born to Run' tuvo continuidad en 1978 con el también celebrado aunque más oscuro 'Darkness on the edge of town'. Ya eran años de conciertos maratonianos con el descaro de la juventud airada con una E Street Band arollando cada noche como un tren de mercancías.

En su momento más excelso de creatividad llegó 'The River', que inicialmente iba a ser sencillo pero terminó siendo un disco doble para darle más sentido a la historia y por exceso de (buen) material. Con temas como el titular o este 'Hungry Heart' escrito inicialmente para los Ramones pero que terminó siendo el primer gran single de éxito de Springsteen.

BORN IN THE USA (1984)

Se tiende a dilatar la época dorada de Bruce desde 1975 hasta el disco 'Tunnel of Love' de 1987, durante unos años en los que sencillamente reinaba desde lo más alto sin parar de crear.

Desde la intensidad de 'Darkness on the Edge of Town' a la festividad de 'The River' (1980), pasando por el desesperado lamento solitario y acústico de 'Nebraska' (1982), hasta llegar a la explosión comercial de 'Born in the USA' (1984), con un tema homónimo que aún en la actualidad sigue demoliendo estadios por todo el mundo. El disco contiene, además, 'Dancing in the dark', el mayor éxito en listas de Springsteen: número 2 en Estados Unidos en 1985.

HUMAN TOUCH (1992)

Tratando de buscar un nuevo rumbo, Springsteen disolvió a la E Street Band a finales de los ochenta y enfrentó la década de los noventa con nuevo grupo y los irregulares álbumes 'Human Touch' y 'Lucky Town', ambos de 1992.

Aún sin su banda habitual, su creatividad seguía siendo incesante, aunque estos lanzamientos no sean precisamente los más amados por sus fieles. A pesar de ello, aquel primer lustro de los noventa tuvo recitales memorables y singles como 'Better Days' o este 'Human touch'.

THE GHOST OF TOM JOAD (1995)

Explorando de nuevo en su faceta como cantautor ya presentada en 'Nebraska', y rechazando la idea de reunir a la E Street Band, editó en 1995 el acústico 'The Ghost of Tom Joad' y giró por todo el planeta tocando en pequeñísimos recintos, para desesperación de los que no consiguieron entradas. Este tema está basado en 'Las Uvas de la Ira' de John Steinbeck.

THE RISING (2002)

Una vez superada la experiencia en solitario, El Jefe tanteó a sus viejos colegas de la E Street Band y regresó con ellos a la carretera en el 'Reunion Tour' de 1999. Esos conciertos les sirvieron para volver a confiar los unos en los otros y, ya juntos, grabar en 2002 el álbum 'The Rising', toda una arenga al pueblo estadounidense para superar los horrores del 11 de septiembre.

En 'The Rising', Springsteen se mete en la piel de un bombero que entra en las Torres Gemelas, liderando así el renacimiento de todo un país siempre tan necesitado de iconos en los que creer.

AMERICAN LAND (2006)

Tras la tercera mutación en sombrío cantautor acústico y solitario con 'Devils and Dust' (2005), Springsteen sorprendió convirtiéndose en un clásico artista de folk americano revisando el repertorio de Pete Seeger y algunos temas tradicionales, montando incluso una nueva banda llamada Seeger Sessions Band. 'American Land' sale de esta época y se mantuvo en años posteriores ya de nuevo con la E Street Band.

WRECKING BALL (2012)

Los fans lo ansiaban y Bruce terminó volviendo con la E Street Band y al rock de estadio encadenando los discos 'Magic' (2007), 'Working on a Dream' (2009), 'Wrecking Ball' (2012) y 'High Hopes' (2014). Sin descanso.

La canción que da título a 'Wrecking ball', de nuevo, una poderosa llamada a superar todas las adversidades porque, en definitiva, los tiempos duros vienen y van. Vienen y van mientras Springsteen se mantiene inalterable como si el tiempo no pasara por él, a pesar de haber perdido ya a algunos compañeros de batalla en el seno de la E Street Band.

AMERICAN SKIN (41 SHOTS) (2014)

Aunque el tema ya fue incluido en el directo Live in NYC de 2001, no tuvo versión definitiva en estudio hasta el álbum 'High hopes' de 2014. La historia denuncia la muerte de Amadou Diallo a manos de la policía de Nueva York, por lo que su interpretación le trajo no pocos problemas con este colectivo con el que hasta entonces mantenía una idílica relación (ahora restaurada).

THERE GOES MY MIRACLE (2019)

El lanzamieto de su autobiografía 'Born to run' (2016) inspiró al músico para llevar a cabo el espectáculo 'Springsteen on Broadway', en el que noche tras noche repasaba su vida a través de sus canciones en el Teatro Walter Kerr de Nueva York en la más pura intimidad. La grabación de estas veladas vio la luz en diciembre de 2018.

Sin solución de continuidad, en junio de este año veía la luz 'Western Stars', un álbum en el que no está acompañado por su habitual E Street Band -no al completo al menos- y en el que se adentra en sonidos del pop de los sesenta y los setenta, apoyándose en su deriva más country, folk y acústica. 'There goes my miracle' recuerda muchísimo a su admirado Roy Orbison y es buena muestra del punto actual de Sprinsgsteen, de quien se espera nueva gran gira mundial en 2020. ¿Quién habló de jubilación? El jefe nunca nos dejará tirados.