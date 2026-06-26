BTS da su primer concierto en España ante 70.000 emocionados fans: "¡Las ARMY están que arden!"

Archivo - El grupo surcoreano BTS en una imagen de archivo - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los surcoreanos BTS han dado este viernes su primer concierto en España, en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid ante más de 70.000 emocionadas ARMY --nombre por el que se identifican las fans del grupo--, en la primera de sus dos paradas en la capital en el marco del 'tour' 'Arirang', el primero tras el 'parón' por el servicio militar de sus integrantes

"¡Las ARMY están que arden!", ha dicho uno de sus integrantes, V, en español, entre gritos y aplausos de las fans.

Los siete de BTS --Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook y su líder, RM-- han salido hacia las 20:20 horas a un escenario de 360 grados entre un ejército de bailarines enmascarados al ritmo de 'Hooligan', uno de sus últimos 'hits'. Tras eso, han procedido a presentar su último disco, 'Arirang', el último de la treintena que han sacado al mercado entre álbumes de estudio, sencillos y EP y recopilatorios.

A medida que avanzaba la velada, han interpretado grandes 'hits' de su discografía como 'Mic Drop', 'Idol', 'Butter' y 'Dynamite' hasta cerca de las 22:35 horas. "Es la primera vez que visitamos Madrid y ahora pienso por qué no hemos venido hasta ahora. Mañana tenemos otro concierto aquí pero vendremos otra vez", ha añadido Jimin, otro de los integrantes.

Durante los coros finales de la canción 'Body to body', uno de sus últimos 'hits', los asistentes han llevado a cabo su 'fan project', levantando abanicos morados hasta crear una 'marea' en pleno estadio. Estos 'fan projects' son habituales en los conciertos de K-Pop y buscan hacer especial la parada de la gira y devolver a los artistas un poco del amor que los aficionados sienten que les dan. Al final del concierto, también han mostrado un banner con el lema 'You call, Spain runs. We follow you into the sun'.

Después de que los miembros de la banda se pasearan alrededor del estadio al ritmo de 'Idol', los cámaras han enseñado distintas banderas y diferentes carteles que han llevado los fans al concierto. Algunos indicaban la procedencia, como un grupo que ha mostrado la bandera de Canarias. Otros clamaban el amor de España por BTS o que una fan había acudido embarazada al concierto ('Baby army on the way!).

También había algunos que agradecían a los integrantes haberles ayudado a aprender a amarse a sí mismos, pues BTS ha hablado de la salud mental tanto en sus canciones como en sus apariciones públicas. "¡Estáis 'on fire!", ha gritado RM.

El concierto se ha desarrollado ante un público entregado, sin problemas para aprender a cómo pronunciar frases en coreano ni para hacer los coros, ni en imitar las coreografías, ni en acompañar cada canción a golpe de 'lightstick' --uno de los objetos de 'merchandising' más habituales del K-Pop, consistente en una especie de linterna que cada grupo tematiza y que permite participar en los espectáculos de luces que suelen acompañar a las actuaciones de las bandas.

"YO SOY FELIZ CON VERLES"

Mark (18 años) ha llegado al estadio en torno a las 19:30 horas, portando una camiseta de uno de los integrantes --Jung Kook-- y un abanico para hacer frente al calor de Madrid. En declaraciones a Europa Press, ha comentado que es "fan, fan" desde 2019 y que son su "vida entera". "Yo soy feliz con verles (en el concierto)", ha confesado.

Danaris y Ainhoa (26 años) han llegado al recinto hacia la misma hora. Ellas han venido desde Galicia para ver a los siete de BTS. Una es fan desde 2017 y la otra, desde el debut del grupo en 2013. En declaraciones a Europa Press, han revelado que el grupo les ha "ayudado en momentos muy difíciles, sobre todo en la adolescencia".

Elvira (39 años) también ha viajado específicamente a Madrid con tal de ver a BTS, en su caso desde Mallorca. En declaraciones a Europa Press, ha indicado que es fan desde el "hiatus" --desde el parón por el servicio militar-- y ha avanzado que este sábado volverá a acudir al estadio a ver la segunda parada del grupo en Madrid. Para ella, su música significa "felicidad".