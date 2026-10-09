Lucas Paulano graba la versión sinfónica de su canción para Eurovisión Junior con la Orquesta de RTVE - RTVE

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante español en Eurovisión Junior 2026, Lucas Paulano, ha grabado una versión sinfónica de 'Cuore Bello' ('Te quiero, te quiero') acompañado por la Orquesta y Coro de RTVE, bajo la dirección de Miguel Guerra en el Teatro Monumental de Madrid.

"¡Ha sido todo super chulo! Es un lujo cantar con ellos. La parte que más me ha emocionado ha sido el estribillo... Es un momento que se va a quedar toda la vida en mi corazón", ha asegurado Lucas.

Según ha informado la Corporación, la nueva versión ya está disponible en RTVE Play y busca llevar la canción "a un nuevo universo sonoro, más allá de la balada", poniendo en primer plano la voz del joven intérprete y la emoción de su mensaje.

La grabación ha contado con la participación de más de 300 escolares de varios colegios de la Comunidad de Madrid que han acompañado a Lucas durante los ensayos y la grabación.

El festival infantil se emitirá en La 1 el próximo 24 de octubre a las 21.00 horas, siendo la actuación de Lucas Paulano la última del certamen.