María Peláe reivindica el flamenco para Eurovisión: "Parece que había ganas de meter cizaña con este género"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista María Peláe, quien ha presentado su candidatura para el Benidorm Fest que sirve de trampolín hacia Eurovisión, ha reconocido que uno de los motivos que le han llevado a dar el paso a estar en este certamen fueron las críticas que recibió la anterior participante española, Blanca Paloma, con una canción con ecos flamencos, 'Eaea'.

"Una de las cosas que me ha hecho dar el paso es precisamente esto, porque parece que había ganas de meter cizaña con el flamenco y yo en estas cosas soy muy guerrera. Tiene que llegar algo medianamente flamenco para echarle la culpa al flamenco", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cantante, quien además protagonizará la última obra teatral pensada por Carlos Saura antes de fallecer, 'Lorca por Saura', que pasará por Sevilla y Madrid.

"¿Cuántos años hemos llevado un tema pop, de folk o baladas a Eurovisión? Y la culpa no ha sido ni del pop, ni del folk ni nada. Además, después vienen los Grammy y lo que más mostramos es flamenco, porque es de lo que nos sentimos orgullosos: creo que hay que ver cómo se entiende el flamenco fuera", ha remarcado Peláe, defendiendo a Blanca Paloma, que quedó en el puesto 17.

No es la primera vez que Peláe se vincula al Benidorm Fest, puesto que ya escribió canciones --junto a Alba Reig de Sweet California y Nil Moliner y Javier Garabatto--, para Aitana ('Arde') y Miki Nuñez y Natalia Lacunza ('Nadie se salva'). No obstante, ahora ha decidido dar un paso al frente porque "es el momento y, sobre todo, la canción".

"Soy muy eurofan, intento seguirlo todo y, la verdad, que hoy en día haya un espectáculo que salga en televisión y que tenga esos medios, creo que lo hace único. Quiero ir poco a poco, que salga lo mejor posible el espectáculo y ya se verá lo demás", ha apuntado, tras reconocer que la supuesta filtración del tema que va a presentar no es algo que le preocupe.

"Esto son cosas que pueden pasar y ya está, tampoco me voy a enfadar. Además, de hecho, mis compañeros y yo estamos todos un poco iguales y las cosas tampoco tienen tanta importancia...si total, la vas a ver dentro de cuatro días y no es seguro que además sea esa canción, ¿no?", ha bromeado.

VUELTA A LAS TABLAS

Peláe estará el 12 y 13 de enero en La Cartuja Center de Sevilla y desde el 7 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid con el espectáculo 'Lorca por Saura', una suerte de homenaje multidisciplinar al creador de 'Bodas de sangre' en el que la actriz dará vida al escritor granadino.

"Me incorporé al proyecto después del fallecimiento de Saura y tomando el relevo de India Martínez, pero todo el equipo sigue siendo el mismo y las notas del montaje siguen llevándose a pies juntillas. Yo lo que estoy un poco es a lo que me digan", ha bromeado la artista malagueña.

SAURA Y EL FLAMENCO

Peláe ha reconocido sentir "admiración" por Saura, una "figura muy importante de reivindicación" para el flamenco. "Yo creo que cuando algo está tocado por Saura, se sabe que está tocado por Saura: de hecho, la primera obligación que me puse fue ver la película 'Flamenco' con papel y lápiz y diciendo 'vamos a ver", ha afirmado.

"En el espectáculo hay pantallas que proyectarán dibujos de Saura, con imágenes y cortes de canciones que él quería, por lo que tuve que introducirme más en su mundo. A esto se suma que cuando yo he hecho teatro ha sido de improvisación y de humor y ahora en estas, lo que me ha costado es ponerme seria", ha admitido.

También la influencia de Lorca ha hecho su efecto en la manera de trabajar de Peláe. "Hasta me está cambiando la forma de componer: cosas y perspectivas, de cómo él denomina las cosas y ver las cosas de otra manera. Es un mundo tan complejo y bello en la palabra, que si no te enseña como compositora es porque no lo estás leyendo en profundidad", ha concluido.