Muere Víctor Coyote, músico y fundador de la banda Los Coyotes

Archivo - El músico Víctor Coyote posa para Europa Press, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El músico y fundador de la banda Los Coyotes, Víctor Aparicio, conocido como Víctor Coyote ha muerto este jueves a los 68 años, según ha confirmado el sello discográfico en un comunicado recogido por Europa Press.

"Una persona y un artista único e irrepetible, de esos seres que nunca miraban hacia atrás y siempre miraban hacia delante. Todo lo bueno está por venir", ha añadido El Volcán en su cuenta de Instagram.

Además de su trayectoria músical, ha desarrollado una intensa actividad como diseñador gráfico, pintor, ilustrador, autor de cómic, escritor y realizador de videoclips y documentales.

A finales de los años 70, el artista gallego fundó en Madrid Los Coyotes, formación vanguardista en la escena del rock español de los años 80.

Inicialmente adscrita a corrientes como el 'rockabilly' y el 'punk', la formación derivó hacia la integración de géneros latinos como la cumbia o el merengue en sus composiciones de rock.

Su discografía incluye trabajos como 'Mujer y sentimiento' (1985) o 'Las calaveras' (1988) y temas como 'Esta noche me voy a bailar' o '300 kilos'. El grupo se disolvió a comienzos de la década de 1990.