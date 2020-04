Pospuesta a causa del coronavirus la entrega del Premio Cervantes, que este año ha recaído en Joan Margarit

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entrega del Premio Cervantes 2019, que en esta ocasión ha recaído en el poeta catalán Joan Margarit, se ha pospuesto a causa de la pandemia del coronavirus pero aún no hay fecha confirmada. La ceremonia, que como es tradición se celebra el 23 de abril, no tendrá lugar en la fecha habitual, tal y como ha señalado a Europa Press la hija del galardonado en esta edición.

Del mismo modo, fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte han señalado a Europa Press que "no hay fechas" para la entrega de este galardón, el más importante de las letras hispánicas.

Esta será la primera vez en la historia del galardón --en marcha desde el año 1976-- que no se celebrará en esa fecha, que coincide con el día de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, aunque el hecho de que no se celebre ese día no supone la anulación, ya que podría estudiarse otra fecha para otorgar el premio.

Además de la tradicional ceremonia de entrega del Cervantes, a lo largo de esa semana siempre se celebran también actos paralelos con el galardonado que tienen lugar en distintos sitios de Madrid: desde el encuentro en la Biblioteca Nacional, pasando por el depósito de un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes hasta el inicio de la lectura continuada de 'El Quijote'.

Además, también tiene lugar el tradicional almuerzo que ofrecen los monarcas a representantes del mundo literario en el Palacio Real. Precisamente, en el acto de entrega del Cervantes estaba prevista la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, así como de la habitual representación gubernamental --el año pasado acudieron la por entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el que era ministro de Cultura y Deporte, José Guirao--.

Un ejemplo de un evento literario que ya se ha suspendido y estaba programado para la misma fecha es la fiesta de Sant Jordi, también tradicionalmente celebrada el 23 de abril. La Cámara del Libro catalana decidió en marzo posponer esta fiesta cultural a una fecha aún sin cerrar.

El poeta Jorge Guillén fue el primer ganador del Premio Cervantes, en el año 1976, para dar el pistoletazo de salida a un total de 44 ediciones ininterrumpidas --y un premio ex aequo, en el año 1979, a Borges y a Gerardo Diego--.

Precisamente, a principios del pasado mes de marzo se conocía el fallecimiento del escritor José Jiménez Lozano, quien recibió el Premio Cervantes en el año 2002. El Premio Cervantes, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros, recayó en esta ocasión en Joan Margarit.

"Si un poema no puede consolar a una persona en una situación difícil es que no vale nada como poema", señalaba en una entrevista con Europa Press el poeta catalán el mismo día en que supo que era galardonado.