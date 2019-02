Premios Goya 2019 | Directo: Reivindicaciones a la lucha contra la violencia de género en la alfombra roja

Actualizado 02/02/2019 19:13:15 CET

MADRID, 2 Feb. (EDIZIONES)

La gran fiesta del cine español, los Goya, arranca este sábado en la que será la 33 edición de estos premios y que este año estará conducida por los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril. A la cita, que tendrá lugar en Sevilla, no está previsto que acudan ni Pedro Sánchez, ni los Reyes, aunque sí se prevé que vaya el ministro de Cultura, la ministra de Educación además del presidente del PP, Pablo Casado, y el nuevo presidente andaluz, Juanma Moreno.

'El reino', película sobre la corrupción política, parte como favorita en esta edición con 13 nominaciones y le sigue 'Campeones', una cinta que ha sido el gran éxito de taquilla el pasado año, con 11 nominaciones. Con 8 nominaciones aparecen dos títulos: 'Carmen y Lola', que cuenta la historia de amor entre dos mujeres gitanas; y 'Todos lo saben', una película sobre la desaparición de una joven protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem.