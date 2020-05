Vox veta en el Congreso una declaración institucional en recuerdo al pintor Juan Genovés

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha vetado este miércoles en el Congreso la lectura de una declaración institucional en homenaje al pintor valenciano Juan Genovés, fallecido el pasado fin de semana a los 89 años, y que había propuesto en la Cámara baja el diputado de Compromís, Joan Baldoví. Su argumento es que antes hay que rendir homenaje a los fallecidos por coronavirus.

Este tipo de declaraciones requieren de la unanimidad de la Cámara y sólo con el rechazo de un grupo, en este caso Vox, quedan descartadas.

En el texto, recogido por Europa Press, Compromis pretendía rendir tributo a la "emblemática figura" de Genovés, al que definen como "uno de los pintores más representativos de la Transición" y "símbolo de la democracia". Además de a este "icono de la democracia", la formación quería reconocer también "a todas las personas que trabajan por difundir los valores de la justicia social, democracia y libertad a través de su expresión artística".

A través de un comunicado, la formación de Santiago Abascal, señala que, a pesar de su "profundo respeto a la memoria" de Genovés, no puede unirse a esta declaración institucional porque considera que "en este momento de dificultades sanitarias, sociales y económicas" el Congreso "no debe rendir honores y homenajes a nadie en particular" sin antes haberlo hecho a los casi 30.000 fallecidos reconocidos oficialmente y "los miles más escondidos por el Gobierno" en la pandemia del coronavirus.

Según explica, "miles de víctimas que no han podido tener la despedida que merecían ni la compañía de sus familias" y "son esas víctimas las primeras que deben ser honradas y es su memoria la primera que debe llevarse a la tribuna de la Cámara que representa al pueblo español". A su juicio, sería una "hipocresía" que, en este contexto, se firmara conjuntamente un documento "que evoca el famoso 'abrazo' de Juan Genovés".