Abraham Carrión: "A la hora de competir de verdad somos animales competitivos"

El seleccionador nacional masculino de baloncesto en silla de ruedas Abraham Carrión - BSR ESPAÑA

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto en silla de ruedas, Abraham Carrión, no olvida que "se ha tenido que trabajar mucho" para volver a competir en un Mundial, cita en la que quieren demostrar que están "capacitados para competir con cualquiera", avalados por su condición de actuales campeones de Europa y por contar con un grupo que se convierte en "animales competitivos a la hora de competir de verdad", pero que sigue siendo joven y con la mirada puesta en llegar a su mejor nivel para los Juegos Paralímpicos de 2028.

"Desafortunadamente en el anterior nos quedamos fuera y se ha tenido que trabajar mucho, sufrir mucho, levantarnos de una caída importante, pero creo que se ha demostrado que el equipo se merece estar y ahora vamos con toda la ilusión del mundo", señaló Carrión a Europa Press antes de viajar a Canadá.

España, que debutó este miércoles con triunfo ante Colombia y que este viernes se mide a Polonia, llega a la cita como campeona de Europa, una condición que "evidentemente te hace creer más en tus posibilidades" y que, sin olvidar que "el torneo va a ser muy duro y muy difícil", deja claro que están "capacitados para competir con cualquiera".

El técnico andaluz reconoce que la concentración del equipo ha estado marcado por "los nervios previos" y el deseo de querer "hacerlo todo muy bien, que no haya errores, que salga todo perfecto y con la máxima intensidad posible". "Y eso es imposible", advierte. "Entonces, no es la concentración perfecta, porque sería mentira, porque no suele ocurrir, pero estamos contentos con la intensidad, con las ganas, con el hambre que tienen los jugadores, y sabemos que a la hora de competir de verdad, nuestros chicos son animales competitivos y van a dar lo mejor de ellos", recalcó.

Para preparar este Mundial, la selección afinó su puesto a punto en una Copa de Naciones junto a Alemania, Gran Bretaña y Canadá, donde finalizó tercera. "Era justo lo que necesitábamos. En verano solo habíamos competido al principio en el torneo de Australia contra Australia, Japón e Italia, que estuvo muy bien, pero fue en junio y era ya muy largo", recordó.

"Además, veníamos de la dinámica de que acabábamos de terminar la Liga, con lo cual la gente todavía venía con la dinámica de sus equipos y nos costaba un poco enlazar el juego coral de la selección. Ahora, necesitábamos que después de todo el verano entrenando juntos pudiésemos comprobar que ya habíamos engrasado un 'poquito' las piezas, así que nos ha venido fenomenal porque encima nos hemos enfrentado a rivales de primer nivel que nos han podido enseñar nuestras debilidades para que tengamos tiempo de corregirlas de cara a la fase de grupo del Mundial", añadió al respecto.

Para alcanzar los cuartos de final, la actual campeona de Europa tendrá que finalizar entre los dos primeros de "un grupo competitivo" junto a Colombia, Polonia y Japón, y que les va a hacer "estar alerta desde el primer momento" y con partidos ante "tres equipos tremendamente diferentes". "Nos van a obligar a jugar de manera diferente, adaptar nuestra defensa y nos va a hacer llegar mejores preparados a los cruces donde ya no se puede fallar", detalló.

En este sentido, no esconde que pueden "sufrir" contra su rival de este viernes, Polonia, "que en el 5 para 5 en juego estático, en un juego lento, pueden competir contra la mejor selección del mundo y que es muy difícil ganarles en marcadores cerrados". Luego tocará Japón, que "seguramente estarán entre las tres selecciones con más versatilidad y más dinamismo". "Te presionan todo el tiempo, entonces eso nos va a obligar a que también estemos muy, muy atentos y va a ser una prueba de fuego a nivel físico y mental de aguantar ese ritmo tan alto", subrayó.

Con todo, "la hoja de ruta" es ir de menos a más durante el Mundial. "Sabemos que crecemos en las competiciones, ya nos ha ocurrido en otras ocasiones que los jugadores van encontrándose con mejores sensaciones conforme van compitiendo. Una de las cosas positivas de este grupo es que cuando hay que competir mejora sus registros, no es un equipo de entrenamiento sino de competición", reiteró.

"Las estadísticas, los ajustes defensivos, eso siempre mejora cuando la palabra competición está de por medio y eso nos lo da el propio torneo. Es un grupo que si nosotros hacemos las cosas bien y podemos ir sacando adelante los partidos, nos va a hacer crecer para que cuando lleguen los partidos importantes ya hayamos pasado mal un momento y hayamos remado para superarlos y ya hayamos cohesionado el juego", explicó Carrión.

"ESTE GRUPO ES MUY JOVEN, NO HA ALCANZADO SU MEJOR NIVEL"

Un bloque sin apenas cambios respecto al que logró el año pasado el oro continental y que sigue, de todos modos, en el proceso de transición tras la renovación que se hizo después de la decepción en París 2024 con la eliminación en cuartos de final. "Hay que recordarle a la gente que este grupo es muy joven. Sí que tiene 3 o 4 veteranos que son la base de la calma y demás, pero el juego, la energía, el plus, el alma del equipo está basada en los jóvenes", puntualizó.

El seleccionador enfatiza en que aunque este equipo "ya lo está haciendo muy bien y ya es campeón de Europa, se está haciendo y se está formando". "Tenemos la suerte de que estos jugadores jóvenes, que son muy buenos, no han alcanzado su mejor nivel, ni físico ni mental", resaltó.

"Eso seguramente llegará en dos o tres años y para eso era el proyecto, intentar llegar con esta selección a Los Ángeles 2028 en el mejor momento de la carrera de estos jugadores y para eso quedan dos años. Es un proceso llamado a durar cuatro años, lo que pasa es que en el primero ya que tomamos una etapa muy rápida que fue ganar un Europeo", ahondó Carrión.

Ya tras este Mundial, el jerezano afrontará un nuevo reto, el de la dirección técnica de BSR España, lo que le obligará a dejar su puesto en el Amiab Albacete con el que logró tres Champions Cup consecutivas (2023, 2024 y 2025), dos SuperLigas Fundación ONCE, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

"Estoy tremendamente contento y orgulloso, pero si soy sincero con un poquito de vértigo por la confianza que se ha depositado en mi persona. Estoy con muchas ganas de hacerlo bien y de ayudar para que el BSR siga creciendo. Esto no sería posible sin la confianza que ha depositado siempre la federación y el presidente Enrique Álvarez en mí, en mi trabajo, tanto dentro como fuera de las pistas. Ahora, a trabajar como solo sé, dándolo todo, cometiendo errores, teniendo aciertos, pero intentando sumar siempre para el BSR", deseó.