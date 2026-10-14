La acb amplía a 20 equipos la II Copa Campeones con Badalona, Zaragoza y Santiago como sedes

Presentación de la II Copa Campeones de la acb en la sede del Banco Mediolanum de Barcelona - ACB PHOTO / FERRAN CLOTET

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acb ha anunciado este miércoles que la segunda edición de la Copa Campeones para personas con discapacidad intelectual contará con un total de 20 equipos e incluirá a Badalona, Zaragoza y Santiago de Compostela como sedes de sus tres jornadas entre los meses de octubre y mayo, según se ha detallado durante la puesta de largo del torneo celebrada en la sede de Banco Mediolanum en Barcelona.

La competición, que mantiene a los 18 clubes participantes de la primera edición e incorpora a los dos conjuntos que han logrado el ascenso a la Liga Endesa, disputará su primera jornada los días 24 y 25 de octubre en el pabellón de La Plana de Badalona con seis equipos.

Posteriormente, Zaragoza albergará la segunda cita en marzo con ocho conjuntos, mientras que Santiago de Compostela cerrará el torneo en mayo con los seis equipos restantes.

Durante el acto, el director de marca de la acb, Ricardo de Diego, ha valorado el crecimiento y la consolidación del proyecto. "No me olvido del día que comenzó en Valencia la Copa Campeones. Fue el inicio de un proyecto en el que hemos trabajado mucho tiempo. Las razones de poder seguir están aquí: los jugadores, los equipos, los colaboradores... Tenemos un equipazo y ciudades que apuestan claramente por la competición", ha subrayado.

Por su parte, el consejero delegado de Banco Mediolanum en España, Luca Bosisio, ha calificado de "éxito importante" la celebración de esta segunda temporada. "Estar por segundo año en esta iniciativa me hace sentirme emocionado. Que se haga una segunda temporada ya es un éxito importante y nos llena de orgullo estar de nuevo junto a la Copa Campeones", ha remarcado.

El torneo ha contado también con el respaldo de la leyenda de la acb Víctor Claver. "Tuve la suerte de vivirlo en persona y fue espectacular. Creo que se ha creado una comunidad a través del baloncesto, en la que todo el mundo se siente deportista. Que todos los equipos quieran estar demuestra lo importante que es la Copa Campeones y lo bonito de este proyecto", ha destacado.