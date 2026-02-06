La acb homenajea en un "acto de justicia" el 50 aniversario de los 65 puntos de Walter Szczerbiak

Foto de familia con Walter Szczerbiak y sus compañeros. - LIGA ENDESA

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) reconoció este viernes al exjugador de baloncesto estadounidense Walter Szczerbiak en un "acto homenaje y de justicia" a dos días de cumplirse 50 años del récord anotador de la historia del campeonato liguero cuando logró anotar 65 puntos en el transcurso del partido entre Real Madrid y Breogán (140-48).

En un evento celebrado en Madrid contó con la presencia del protagonista del récord, Walter Szczerbiak, junto a varias leyendas de la liga nacional entre los que se encontraba Carmelo Cabrera. El estadounidense recuerda llegar al encuentro como uno "normal". "Hice mi preparación normal, me tomé un café y un bollo para estar ligero. Llegué a la hora al partido", afirmó.

En ese sentido, reconoció que afrontaba ese partido con un "pequeño estímulo" tras ver la valoración que le habían dado unas semanas antes y que le desencajó. "No me importaban los puntos porque es para el equipo, me preocupaba las notas que cada periodista ponía, aunque no había nada oficial", señaló.

"Empezó el partido igualado, el Real Madrid en aquella época era una bola de nieve que se convertía en avalancha con el paso de los minutos. Yo aquel día tiraba normal", comentó sobre un conjunto blanco que le fichó por cinco temporadas. "Mi ilusión era jugar en la NBA y tenía una oferta. Al principio no sabía mucho de España, solo que tenía temperatura árida y que la capital es Madrid. Pero pensé que sería una buena manera de seguir jugando a baloncesto", apuntó Szczerbiak.

El americano recordó que "no había criterios unificados en la liga porque cada equipo tenía sus trucos". "Algunos no ponían calefacción o tenían la canasta torcida. Doy las gracias a que se haya unificado ahora porque fue muy frustrante para mí cuando llegue aquí", subrayó.

Acerca del récord, Walter Szczerbiak declaró que ve "muy difícil" que alguien pueda superar ese récord de 65 puntos porque "tendría que meter 20 triples y es complicado". "Ojalá estar aquí cuando se cumplan los 75 años para celebrarlo", aseguró.

Por su parte, el presidente de la acb, Antonio Martín, admitió que el homenaje era un "acto homenaje y de justicia" al estadounidense y a todos los jugadores que ayudaron en el inicio del baloncesto nacional. "Os debemos todo lo que hicisteis antes de crear la acb. No existiría la acb sin eso que habéis hecho antes. Estamos súper orgullosos de teneros aquí", indicó al mismo tiempo que se sumó al reconocimiento a Szczerbiak. "Para mí creo que será imposible de superar. Gracias, Walter. Eres historia del baloncesto", concluyó.