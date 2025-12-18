La acb presenta su programación navideña con 16 días de competición y regalos

Imagen para promocionar la temporada navideña de la Liga Endesa 25-26 - ACB

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) presentó este jueves su programación para las fiestas navideñas con un total de cuatro jornadas de la Liga Endesa, con un total de 36 partidos y 16 días de competición, y además regalos para los aficionados.

Según indicó la acb este jueves, desde este próximo sábado 20 de diciembre y hasta el 4 de enero, "la Navidad será la protagonista de la Liga Endesa con cuatro intensas jornadas, 16 días y 36 auténticos 'partidazos' en los que el mejor baloncesto se vestirá de gala para disfrutar al máximo de estas fiestas".

Así, los pabellones de los equipos lucirán un 'look' navideño, igual que todas las retransmisiones televisivas de unas jornadas donde estará en juego por encima de todo la clasificación para la Copa del Rey de Valencia del próximo mes de febrero.

Para empezar, la Jornada 11 de este próximo fin de semana estará marcada por el derbi catalán entre el Barça y el Joventut Badalona, o un atractivo UCAM Murcia-Valencia Basket, aunque, como es tradición, estos días festivos se disputará el Clásico entre el Real Madrid y el Barça, el 4 de enero.

Además, la acb también aprovechará el simbólico día del sorteo de la Lotería de Navidad, el lunes 22 de diciembre, a través de sus redes sociales. Si alguien adivina los dos últimos números del 'gordo' podrá entrar en un concurso para conseguir la camiseta de su equipo favorito de la Liga Endesa.

Del mismo modo, habrá distintas acciones en la calle durante estos días y, desde el próximo martes 23 de diciembre y hasta el 2 de enero, se realizará un sorteo cada 24 horas en la cuenta de 'Instagram' de acb, en el que se podrán conseguir grandes premios gracias al "enorme espíritu navideño" de los patrocinadores.

El 30 de diciembre, penúltimo día del año, la acb ha preparado que en alguno de los partidos de la Jornada 13 de la Liga Endesa se pueda ensayar el momento de las campanadas y las uvas, mientras que tampoco faltará un 'SuperManager acb' navideño, con el que se pueden crear equipos con un presupuesto de 8 millones para las cuatro jornadas navideñas (11, 12, 13 y 14) y con un viaje para dos personas con gastos pagados a Punta Cana (República Dominicana), cortesía de 'Azulmarino', para el ganador.