Adam Hanga deja el Asisa Joventut tras finalizar contrato

Adam Hanga en un partido con el Asisa Joventut en el Olímpic de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El veterano alero húngaro Adam Hanga, de 37 años y 2,01 metros, no seguirá la próxima temporada en el Club Joventut Badalona tras finalizar contrato a finales de mes y no renovar como verdinegro, para poner fin así a una buena etapa de dos campañas en el Olímpic.

"Adam Hanga no continuará en el ASISA Joventut la próxima temporada después de finalizar su contrato con el equipo este mes de junio", anunció el club verdinegro en un comunicado.

La entidad se despide de Hanga describiéndole como "un auténtico profesional": "Compromiso, exigencia, trabajo y una actitud ejemplar dentro y fuera de la pista". Además, destacan de él que ha sido un líder en los momentos importantes, un compañero "siempre dispuesto a ayudar" y un referente para los más jóvenes.

Hanga deja la 'Penya' con 112 partidos oficiales, y ayudando en esta última campaña al equipo a disputar una nueva Copa del Rey y llegando a las semifinales del 'Playoff' de la Liga Endesa, para caer ante el vigente campeón Valencia Basket.

"Nos quedamos con su implicación, su carácter competitivo y su calidad humana. Defendió esta camiseta con orgullo y contribuyó a hacer mejor al equipo cada día. Adam, ha sido un privilegio compartir este camino contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Badalona siempre será tu casa y las puertas de la Penya siempre las tendrás abiertas", le dedicó el club.