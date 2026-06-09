Adam Somogyi firma con el Surne Bilbao Basket hasta 2028

Archivo - Adam Somogyi, durante un partido con la selección húngara. - Ann-Dee Lamour / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base internacional húngaro Adam Somogyi, de 25 años y 1,95 metros de altura, ha firmado este martes por el Surne Bilbao Basket hasta 2028, convirtiéndose en el primer fichaje de la entidad bilbaína de cara a la próxima temporada.

"El base, jugador de formación en ACB y competición europea, llega a Bilbao tras una excelente temporada en la que ha promediado 13,9 puntos, 8,3 asistencias y 4,6 rebotes en la BCL con el Szolnoki Olaj húngaro, lo que le ha permitido ser el mejor base en asistencias por partido de la competición", aludió el Surne Bilbao a la Basketball Champions League.

"En la liga doméstica, sus números de asistencias son aún mejores, repartiendo 9,8 por encuentro. El pasado 16 de mayo, superó su propia marca repartiendo 20 en el segundo encuentro de las finales ante Falco Szombathely", destacó el Surne Bilbao en su comunicado oficial.

La nota añadió que Somogyi "es uno de los fijos de su selección desde categorías inferiores". "En las últimas ventanas ha promedia 7,5 puntos y 7.5 asistencias por encuentro. En la temporada 2022-23 disputó el Eurobasket, logrando 7,7 puntos por encuentro", resumió el mismo texto.

Somogyi ha jugado previamente en la Liga Endesa, primero 26 partidos con el MoraBanc Andorra en la campaña 2023-24 y luego nueve partidos con el Río Breogán durante el curso 2024-25. Así, la dirección deportiva del Surne Bilbao definió a su nuevo fichaje como "un base que viene de liderar a su equipo las dos últimas temporadas".

"Destaca sobre todo por la calidad en el pase y por la lectura de las situaciones de 'pick and roll'. Además tiene capacidad para anotar tanto en penetraciones como en tiros cortos. Ha mejorado mucho su rango de tiro y su amenaza de tres en las dos últimas temporadas. Nos gusta que es un base con tamaño, con altura, con buen físico", indicó al respecto.

"Nos puede dar un buen rendimiento defensivo y ayudar en el rebote. Gracias a eso es capaz de generar situaciones de contraataque en campo abierto tanto finalizando como asistiendo a sus compañeros. Fichamos un base que es un buen director y que seguro que se va a acoplar bien a nuestro estilo de juego", concluyó al área encabezada por Rafa Pueyo.