Adrià Rodríguez ficha por el Hiopos Lleida hasta 2028

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hiopos Lleida anunció este miércoles el fichaje del base español Adrià Rodríguez hasta 2028, procedente del Washington State Cougars de la NCAA.

"El jugador catalán Adrià Rodríguez vestirá la camiseta del Hiopos Lleida lo que resta de temporada y otras dos. El base proviene del Washington State Cougars de la NCAA, equipo con el que ya ha finalizado la liga", anunció el equipo catalán.

Adrià Rodríguez, de 22 años, se formó en las canteras del CB Cornellà y el Barça. En la temporada 2020-2021 debutó en LEB Plata con el equipo del Baix Llobregat y la 2021-2022 lo hizo en Liga EBA con el Barça.

Tras una campaña en el Basket Navarra Club (2022-2023), Rodríguez, internacional en categorías inferiores de la selección española, recaló en el Club Lucentum Alicante de LEB Oro en 2023 y jugó los Play-Off de ascenso a la ACB contra el Força Lleida.