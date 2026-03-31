Aguilar cree que la Copa de la Reina de Tarragona apuntala "el mejor momento de la historia del baloncesto femenino"

Imagen de la grada del Palau d'Esports Catalunya de Tarragona durante la Copa de la Reina de baloncesto 2026 - FEB

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, celebra el gran éxito a todos los niveles de la última edición de la Copa de la Reina celebrada en Tarragona y que apuntala "el mejor momento de la historia del baloncesto femenino" en el país.

"Nos vamos de Tarragona con la certeza de que nuestro baloncesto femenino está atravesando el mejor momento de su historia. Apenas hemos llegado de conseguir la brillante clasificación de nuestra selección para el Mundial de Berlín, y estos días de Copa de la Reina nos han demostrado la fuerza de nuestra competición femenina", apuntó Aguilar en la web de la FEB.

La dirigente celebró que hayan batido "récords de audiencia en televisión y de seguimiento en redes, con las gradas llenas de público y una 'Fan Zone' que era una fiesta del baloncesto". "Dejamos atrás un evento inolvidable, con un impacto económico superior a los 4 millones de euros. Un acontecimiento que ha sido apasionante a nivel deportivo, y que nos ha permitido también comprobar con ilusión en la Minicopa que el futuro de nuestro deporte viene con mucha fuerza", remarcó.

"Quiero agradecer a la Generalitat de Cataluña, a la Diputación y al Ayuntamiento de Tarragona su apoyo a una Copa de la Reina que les ha devuelto amplificado cada milímetro de su apuesta por el baloncesto femenino. Empezamos a contar los días para la edición de Zaragoza 2027, porque sabemos que será un acontecimiento que seguirá mejorando esta progresión", sentenció Aguilar.

La FEB celebró que esta última edición del torneo que ha dado "un nuevo paso al frente y batió récords a nivel deportivo, mediático y económico" como transmiten las cifras de seguimiento en los diferentes sectores.

Así, durante los cuatro días de competición, del 26 al 29 de marzo, la Copa de la Reina de la LF Endesa generó un retorno estimado de más de 4 millones de euros para la ciudad de Tarragona y su entorno, y 28.500 espectadores llenaron las gradas del Palau d'Esports Catalunya de la ciudad. "Una afluencia marcada por el 'Sold Out', que hizo que, en todo momento, el graderío mostrara el color y el calor de los seguidores de los diferentes equipos implicados en el torneo", resaltó el organismo.

Además, con los siete encuentros en directo a través de Teledeporte y los canales autonómicos de Aragón TV, TV3 y À Punt, la Copa congregó a un total de 914.000 espectadores totales frente a los televisores, con una media de 130.517 por partido, con picos superiores a los 200.000 en la totalidad de sus encuentros, y que dejó un 'minuto de oro' de 296.000 y un 2,7 por ciento de cuota de pantalla durante el pase del Valencia Basket a la final en la tarde del sábado.

De este modo, la Copa de la Reina de Tarragona ha duplicado los registros de audiencias de la edición de 2025, con un incremento del 49 por ciento, en un año en el que 55.000 espectadores más pudieron ser partícipes de la cita a través de las diferentes emisiones vía 'streaming' tanto en el canal de 'Youtube' de la FEB como en los de las diferentes plataformas televisivas.

Además, "a través de una ambiciosa producción televisiva" a cargo de '8MM Producciones' y bajo la supervisión de la federación, el evento contó con 12 cámaras en directo, "lo que permitió disfrutar de la competición desde dentro, acercando a las jugadoras a los espectadores, que pudieron ver en tiempo real, entre otros momentos, la llegada de los equipos al pabellón".

Entre las 12 cámaras desplegadas, destacaron la utilización de un dron, una cámara cenital 360º y una 'crane' sobre la canasta que "enriquecieron la narración del juego y elevaron la experiencia de los espectadores que vivieron la competición a través de la televisión".

La importancia de la Copa de la Reina se traduce también en la cobertura informativa de la que gozó con la presencia de más de 150 profesionales de la comunicación de un total de 60 medios, a lo que se unen más de 800 acreditaciones emitidas para permitir el trabajo del personal de la organización, de la seguridad, los servicios y la animación, los voluntarios FEB y los integrantes de cada uno de los ocho equipos participantes.

Durante la celebración de la cita, el impacto digital volvió a sobresalir con un total de más de 5,5 millones de impresiones, más de 2,5 millones de visualizaciones y un total de 127.263 interacciones en redes sociales, impulsadas a través de los 'hashtags' #CopaReinaLFEndesa y #MiniCopaLFEndesa.

Una edición que ha estado muy marcada por el impulso generado a través de la nueva cuenta de 'Instagram' de la Liga Femenina Endesa, desde la que se han ofrecido contenidos inéditos y exclusivos. Partiendo de una comunidad de 14.434 seguidores, la cuenta ha crecido en más de 1.500 en apenas cuatro días, "demostrando el interés generado y el potencial del canal".

Finalmente, la FEB también destaca la 'Fan Zone' ubicada junto al Palau d'Esports de Catalunya, punto de encuentro entre aficionados de los diferentes equipos y de los que se acercaron a disfrutar del ambiente de la Copa de la Reina.

Música en vivo, concursos, animación, 'food trucks', experiencias o conciertos que alcanzaron su punto álgido en la mañana del sábado con el ya asentado encuentro entre aficiones que llegó a congregar a más de 2.000 aficionados en el recinto de una 'Fan Zone' por la que pasaron más de 20.000 personas.