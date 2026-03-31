Nia Coffey acaba su etapa en el Valencia Basket

Archivo - Nia Coffey, durante un partido con el Valencia Basket. - Europa Press/Contacto/Inma Garcia - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora estadounidense Nia Coffey, de 30 años y 1,85 metros de altura, ha concluido este martes su etapa de casi cuatro meses en las filas del Valencia Basket, tal y como "estaba estipulado en su contrato", habiendo puesto ya rumbo hacia la WNBA.

Así lo indicó la entidad 'taronja' en su página web. Nacida el 11 de junio de 1995 en Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos), la alero completó el pasado 8 de diciembre su fichaje por el Valencia Basket y "ha tenido un gran impacto en el juego del equipo", convirtiéndose "en una pieza muy importante del vestuario", según añadió el comunicado oficial.

"Teniendo una primera opción de rescindir su contrato en febrero, no dudó en quedarse para ayudar a sus compañeras, viviendo así la consecución de su primer título como 'taronja', el décimo del equipo femenino a lo largo de su historia", subrayó el Valencia en su nota de prensa.

"En este tiempo, Nia ha llegado a disputar 24 partidos, levantando el título copero y también dejando su sello en otras competiciones, habiendo alcanzado por ejemplo los 7.7 puntos por partido en Liga Femenina Endesa", resumió la nota.

Por último, el club valenciano le deseó a Coffey "la mayor de las suertes" de cara a "los próximos retos de su carrera deportiva" y le recordó que "siempre formará parte de la Familia Taronja".