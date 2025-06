Alba Torrens: "Nos hemos superado a nosotras mismas"

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española de baloncesto, Alba Torrens, quiso valorar la plata a pesar de la "dolorosa" derrota ante Bélgica en la final del Eurobasket 2025 en El Pireo, orgullosa de "un equipo ganador" que se marchó con "la cabeza alta" después de superarse.

"Felicitar a Bélgica. Estaban aquí con todas sus jugadoras disponibles e hicieron un gran torneo. Hicimos un gran partido, no fue fácil, hicimos un gran trabajo como todo el torneo. Estoy muy orgullosa de todo el equipo, creo que mostramos muchas cosas buenas, y no era fácil, porque construimos el equipo en unas semanas", dijo en rueda de prensa tras ver escaparse el oro.

España encajó un parcial de 14-0 en los últimos tres minutos. "Valoro este momento aunque es doloroso, el trabajo, cómo hemos sido un equipo. Esta medalla tiene mucho valor, estaremos muy orgullosas de lo que hicimos y cómo lo hicimos", afirmó.

"Este es un equipo ganador, todas, jóvenes y más veteranas, teníamos la ambición y creíamos que podíamos conseguirlo. Ahora duele porque nos importa, les quiero transmitir el valor que tiene esta medalla, lo difícil que es estar aquí y sobre todo de la manera que lo hemos hecho. Nos vamos con la cabeza alta y sabiendo que hemos hecho las cosas bien, y esto será una motivación para el equipo para volver con más fuerza y seguir compitiendo", añadió.

Torrens explicó por qué se debe valorar la plata. "He estado muchas veces aquí. En el deporte la línea es muy fina, y eso no quiero que tape lo que hemos conseguido. El valor que tiene todo el trabajo que hemos puesto, la manera que hemos competido, no quiero que ese resultado lo tape. Nos hemos superado a nosotras mismas", terminó.