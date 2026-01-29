Alberto Díaz se perderá la Copa del Rey por lesión

Archivo - Alberto Díaz - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja anunció este jueves la lesión del base Alberto Díaz, sufrida el día anterior en el Champions FIBA, por la que estará de baja tres o cuatro semanas, casi descartado para la Copa del Rey de Valencia donde se medirá al Real Madrid en cuartos de final.

"El base del Unicaja sufrió anoche una lesión en el partido de BCL en la pista del Joventut. A la llegada del equipo a Málaga este mediodía se le ha realizado una resonancia magnética en Hospital Quirónsalud Málaga que ha mostrado una lesión muscular que le va a tener de baja entre 3 y 4 semanas", dijo el Unicaja en una nota.

El internacional español sintió un dolor en su pierna izquierda en el transcurso del segundo cuarto y ya no pudo volver a la pista. Las pruebas realizadas apuntan que Alberto Díaz "sufre una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda".

"La evolución de la lesión va a determinar el tiempo de baja aunque se estima entre 3 y 4 semanas, por lo que se perderá los próximos partidos y será muy complicado que pueda estar disponible para la Copa del Rey de Valencia", añade el comunicado, apuntando a la gran cita del Roig Arena que se disputa del 19 al 22 de febrero.