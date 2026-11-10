Aldama sigue sumando minutos y victorias con los Mavericks

Archivo - Santi Aldama en un partido con la selección española - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Dallas Mavericks continúan con su buen momento de forma y encadenaron su tercera victoria consecutiva tras imponerse en la jornada de este lunes en la Fase Regular de la NBA 2026-2027 en su pabellón por 125-122 a los Indiana Pacers, con otra buena aportación del alero español Santi Aldama.

El jugador grancanario sigue cogiendo ritmo tras recuperarse de sus problemas de rodilla y su vuelta ha coincidido con este buen momento de la franquicia texana en la que, por el contrario, se mantiene como baja el otro español de la plantilla, el base Sergio de Larrea.

Así, Santi Aldama disputó su mayor cantidad de minutos desde su regreso y acumuló más de 19 minutos en los que anotó 10 puntos, con 3/4 en tiros de dos y un más discreto 1/5 en triples, además de capturar cuatro rebotes.

El internacional español fue el mejor de los jugadores de banquillo de unos 'Mavs' que estuvieron liderados por unos espectaculares Cooper Flagg, autor de 43 puntos y 10 rebotes, y el veterano Kyrie Irving, que ha vuelto con fuerza tras un largo periodo de baja de año y medio y que en su segundo partido del año aportó 35, con 7/10 en el triple, para desarbolar en un desenlace apretado a unos Pacers donde el mejor fue un Pascal Siakam, que rozó el 'triple-doble' con 29 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.