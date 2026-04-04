Amar'e Stoudemire, Candace Parker, Doc Rivers y Mike D'Antoni, nuevos miembros del Salón de la Fama

Doc Rivers, como entrenador de los Milwaukee Bucks. - Europa Press/Contacto/Javier Rojas

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los exbaloncestistas Amar'e Stoudemire y Candace Parker, así como los exjugadores y ahora entrenadores Glenn Anton 'Doc' Rivers y Mike D'Antoni, ingresarán en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial como parte de la promoción de este año 2026.

Así lo anunció este sábado la NBA desde Indianápolis, sede de la Final Four masculina del campeonato universitario de Estados Unidos (NCAA). Las ceremonias de ingreso se celebrarán los próximos 14 y 15 de agosto en Springfield (Massachusetts) y en Uncasville (Connecticut).

El árbitro Joey Crawford, el entrenador universitario Mark Few, la selección estadounidense femenina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y las jugadoras Elena Delle Donne y Chamique Holdsclaw completarán la promoción de 2026 para nuevos componentes del Salón de la Fama.