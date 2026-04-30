Amiab Albacete quiere el repóquer europeo a costa del Ilunion

Archivo - El BSR Amiab Albacete hace historia con su cuarta Champions Cup seguida - BSRCOMUNICACION - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Amiab Albacete tratará de alargar su leyenda en el baloncesto en silla de ruedas continental con la conquista de su quinto título consecutivo de la Champions Cup, la máxima competición europea en la que partirá como el rival a batir en la 'Final a Cuatro' que acoge Madrid este viernes y sábado, y donde también estará el CD Ilunion, su obstáculo una vez más en las semifinales.

La 'Final Four' que acogerá el Go Fit Vallehermoso de la capital española reúne este fin de semana a los dos equipos españoles y al Thuringia Bulls alemán y al Briantea Cantú italiano, que se medirán en la otra semifinal, la primera por orden cronológico (15.30 horas).

Después, a las 18.15, el duelo entre el primer y el segundo clasificado de la Superliga, que se clasificaron para esta 'F4' con pleno de victorias y una derrota ante el Thuringia Bulls respectivamente en la ronda de cuartos de final. La final será el sábado a las 18.15.

El Amiab Albacete espera mantener su dominio en esta Champions Cup donde el año pasado logró ya un hito que nadie había conquistado en el baloncesto en silla como el de ganar cuatro ocasiones seguidas la competición, algo que habían intentado sin éxito el BC Verkerk neerlandés, el CS Meaux francés y el RSV Lahn-Dill. Si defiende trono, igualará las cinco coronas del Galatasaray turco y el BC Verkerk, y se quedará a dos del más laureado, el Lahn-Dill alemán.

En 2025 lo hizo quitándose de su camino al Ilunion en las semifinales y ganando de forma contundente (62-42) al DECO Amicacci Abruzzo italiano. El líder invicto de la Superliga es el favorito ante un equipo madrileño al que se le ha atragantado esta temporada de momento el equipo que entrena el seleccionador nacional masculino Abraham Carrión.

De hecho, el conjunto de Víctor Ramos, seleccionador nacional femenino, ha perdido los dos duelos en los que se ha topado con el actual campeón de Europa, que esta temporada sólo ha perdido un partido, ante el Bidaideak Bilbao Basket en las semifinales de la Supercopa de España que ganó el equipo madrileño.

Este, tricampeón continenal, no gana este trofeo desde el año 2017 y debe acabar con su maldición europea ante el Amiab, que además de la del año pasado, también le batió en la final de 2022 y en las semifinales de 2023 y 2024. Esta campaña, clara victoria albaceteña en el torneo doméstico (69-56) y más ajustado (77-70) en la final de la Copa del Rey del pasado mes de febrero. Además, se da la circunstancia de que tras este fin de semana, ambos se volverán a ver las caras en Madrid en la segunda vuelta de la División de Honor.