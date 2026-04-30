La 'F4' de la Champions Cup llega a Madrid en "el mejor momento de la historia" para el basket en silla

Foto de familia tras la presentación de la 'Final a Cuatro' 2026 de la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas - BSR ESPAÑA

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Amiab Albacete y CD Ilunion, el Thuringia Bulls alemán y el CEAM Briantea Cantú italiano disputarán entre este viernes y el sábado en Madrid la 'Final a Cuatro' de la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas, una máxima competición continental que aterriza en la capital en "el mejor momento de la historia" para este deporte.

"Estamos en un momento álgido para nuestro deporte, el mejor momento de la historia. Hemos vivido tres finales que han tenido la mejor audiencia a nivel de 'Youtube' y ahora los ingredientes están todos puestos con los mejores jugadores que van a estar presentes en Madrid este fin de semana", señaló Enrique Álvarez Orcajo, vicepresidente de IWBF Europa y presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

Durante la presentación de esta 'Final Four', el dirigente español destacó el crecimiento de este deporte que busca la profesionalización total, aunque es consciente de que para ello el ente continental debe mostrar su firme apoyo. "Queremos que la Federación Internacional tenga mucho más peso en la organización tras lo ocurrido el año pasado", indicó.

Pero Álvarez celebra los pasos que se van dando como que esta 'Final Four' de la Champions Cup se pueda seguir por la plataforma de 'streaming' deportivo DAZN tras un "acuerdo que se circunscribe a la retransmisión del fin de semana". "Es una noticia importante para comenzar una nueva era", valoró.

Algo que también ensalzó el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía, que dio la "enhorabuena a todos los que han creído en el proyecto". "Es un orgullo estar aquí en Madrid con dos equipos españoles, y sobre todo colocando el deporte con discapacidad en el mapa, que es una de las estrategias del CPE. Hay que seguir impulsando la practica del deporte a nivel nacional", manifestó.

Esta 'Final a Cuatro' de la Champions, que se disputará en el Go Fit Vallehermoso de Madrid y con entrada gratuita para los asistentes, contará con la participación del Amiab Albacete, ganador de las últimas cuatro ediciones, y el CD Ilunion, triple campeón, que se medirán en una de las semifinales, con la otra protagonizada por el Thuringia Bulls alemán y el CEAM Briantea Cantú italiano.

En este sentido, el director del conjunto madrileño, Miguel Sagarra, uno de los impulsores para que la competición se celebre en la capital española, confesó que tenían "muchas ganas de que fuera en Madrid". "No sabíamos si el equipo estaría, pero nos dan miedo pocas cosas y decidimos hacer esa apuesta. Se han sumado muchos recursos para esto sea posible", añadió el representante del ganador en 1997, 2016 y 2017.

Por su parte, el director del Amiab Albacete, Juanmi Cano, reconoció que le hubiera gustado que se pudiera haber dado una "final española", algo imposible al enfrentarse ambos conjuntos en las semifinales. "Pero nos garantiza que un equipo español estará en la final", subrayó.

Finalmente, el presidente de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, agradeció el apoyo para que este evento pudiera realizarse en Madrid. "Llevábamos tiempo sin realizarla en Madrid y nos apetecía. Es un buen momento porque no deja de ser la mejor liga y podría haber llegado a la 'Final Four' cualquier equipo. Es una competición que se está consolidando y somos ya un escaparate", apuntó.