Amine Noua, fichaje "versátil" del Unicaja para las próximas dos temporadas

Archivo - Amine Noua, en un calentamiento con el Fenerbahçe. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja Baloncesto ha anunciado la incorporación para las próximas dos temporadas del ala-pívot francés Amine Noua, de 29 años y 2,02 metros de altura, un jugador "versátil" y que "posee experiencia tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, donde fue uno de los más destacados de la competición en el curso 2024-25".

Así lo definió este jueves el club de Málaga en su página web. Nacido el 7 de febrero de 1997 en Lyon (Francia), Noua acumula esa "contrastada experiencia en el baloncesto europeo" y su fichaje pretende "aportar energía, talento y polivalencia en la pintura malagueña".

"Noua destaca por su perfil de 'cuatro' moderno. Es un jugador con un excelente físico, capaz de jugar por encima del aro, correr el contraataque y finalizar con potencia, pero también de amenazar desde el lanzamiento exterior", resumió el Unicaja en su nota de prensa.

"Su movilidad le permite defender varias posiciones, mientras que su agresividad en el rebote y su constante actividad convierten su presencia en pista en un factor a tener en cuenta", añadió el mismo texto.

Se formó en las categorías inferiores del ASVEL Villeurbanne y debutó con 18 años en la élite del baloncesto francés, donde fue creciendo poco a poco. "Con el conjunto galo conquistó la Liga francesa (2016, 2019 y 2021) y la Copa de Francia (2019 y 2021), además de disputar varias temporadas tanto la Euroliga como la BCL y la Eurocup", recalcó la nota.

"Su debut en la Liga Endesa llegó en el curso 2021-22, cuando firmó con el MoraBanc Andorra, en la que promedió 6,7 puntos y 2,3 rebotes en 16 minutos de juego en el conjunto pirenaico. En abril de ese curso, fue cedido al SIG Strasbourg en busca de protagonismo, donde acabaría la temporada firmando 14,6 puntos y 3,8 rebotes", señaló el comunicado.

"Su buen rendimiento le valió para regresar al ASVEL Villeurbanne en el curso 2022-23, y de ahí a la temporada siguiente al Hapoel Holon israelí, con el que disputó solo cuatro encuentros de la BCL (14 puntos, 6,8 rebotes) debido a la guerra de Gaza", apuntó el Unicaja en su nota.

"En diciembre de 2023 fichó por el Bertram Derthona Tortona italiano, con el que también disputaría la BCL y la Serie A hasta que, en enero de 2024, dio el salto a uno de los grandes equipos del continente", aludió la nota a su fichaje por el Fenerbahçe; ahí conquistó la Liga y la Copa turca y jugó la Final Four de la Euroliga, quedando en el cuarto puesto.

Su segunda oportunidad en España llegó en la campaña 2024-25 con el Coviran Granada y se convirtió en una de las sensaciones de la ACB, pues promedió por encuentro 16,1 puntos, 6,5 rebotes, 1,4 asistencias, 1,3 robos de balón y un tapón, con un 52,2% de acierto en tiros de campo.

Luego tuvo una breve estancia en el Satria Muda Pertamina de Yakarta (Indonesia) y en noviembre de 2025 regresó a Europa para fichar por el Aris de Salónica, con el que destacó hasta final de curso tanto en la Liga griega (18,3 puntos, 6,7 rebotes, 1,1 robos y una asistencia de media) como en la Eurocup (14,2 puntos y 5,8 rebotes de media).

Según agregó el Unicaja, "cuenta con una destacada trayectoria con la selección francesa". "Tras completar todo el recorrido por las categorías inferiores, fue internacional sub-16, sub-18 y sub-20, logrando la medalla de bronce en el Europeo sub-20 de 2017", desglosó la nota.

"Su progresión le abrió las puertas de la selección absoluta, con la que ha participado de forma habitual en las ventanas FIBA", incidió el Unicaja sobre un jugador convocado recientemente para disputar próximos partidos clasificatorios para la Copa Mundial de Catar 2027.

"El Unicaja incorpora para las dos próximas temporadas a un jugador en plena madurez deportiva, con experiencia internacional, conocimiento de la Liga Endesa y un perfil versátil que aportará equilibrio, intensidad y múltiples recursos al juego interior", concluyó el texto.