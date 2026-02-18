El anfitrión Valencia Basket no debe relajarse ante la 'Penya'

Ricky Rubio (Joventut) y Sergio de Larrea (Valencia Basket) en un duelo en el Olímpic - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket y el Asisa Joventut abren este jueves a las 18.00 horas en el Roig Arena la Copa del Rey 2026 de Valencia en un partido entre un anfitrión que aspira a todo y una 'Penya' que ya sabe lo que es ganar, recientemente en la Liga Endesa, a unos 'taronja' que no deberían relajarse un ápice si no quieren protagonizar la primera campanada de la competición.

Los anfitriones afrontan su tercera Copa del Rey como locales decididos a romper la llamada 'maldición del anfitrión', vigente desde 2002, y a estrenar el Roig Arena con una victoria que le permita soñar con todo en una temporada en la que marcha segundo en la Liga Endesa y compite con ambición también en la Euroliga.

El equipo entrenado por Pedro Martínez llega a este Copa, a este estreno contra otro histórico como es el Joventut, tras una contundente victoria ante MoraBanc Andorra (75-107) y con la plantilla prácticamente al completo, después de recuperar a Brancou Badio y Xabi López-Arostegui respecto al último duelo en Badalona, aunque mantiene algunas dudas físicas como las de Jean Montero o Matt Costello.

El conjunto 'taronja' disputará su 14ª Copa consecutiva --la 27ª de su historia-- y busca poner en positivo su balance en cuartos, actualmente equilibrado con 13 clasificaciones y otras tantas eliminacione). Y enfrente tendrá a un rival al que ya se ha medido dos veces esta temporada, con un triunfo para cada lado.

En la primera vuelta, el Valencia se impuso en el propio Roig Arena por 102-90 en un duelo que se decidió tras el descanso, con seis jugadores en dobles dígitos. Sin embargo, el pasado 8 de febrero cayó en el Olímpic por 90-87 en un partido de alternancias que se resolvió en los últimos instantes, un aviso reciente que obliga al anfitrión a no relajarse ni un ápice.

En clave individual, el bloque valenciano sigue destacando por su carácter coral, pero el papel de Kameron Taylor se ha convertido en un indicador competitivo: en las victorias promedia 12 puntos y 14 de valoración, cifras que descienden notablemente en las derrotas. Su versatilidad y discreción, sin monopolizar balón pero aportando en ambos lados de la pista, simbolizan el equilibrio que busca el equipo de Pedro Martínez en una cita que históricamente se le ha resistido cuando ejerce de anfitrión.

Por su parte, el Club Joventut Badalona, ahora llamado Asisa Joventut, llega a Valencia en dinámica ascendente tras encadenar dos triunfos en el arranque de la segunda vuelta, incluido el logrado ante el propio conjunto 'taronja'. El equipo de Dani Miret ha recuperado al experimentado Adam Hanga, aunque mantiene la incógnita de Miguel Allen, y confía en el liderazgo de un trío que marca diferencias en la Liga Endesa.

El pívot Ante Tomic es uno de los jugadores más valorados del campeonato y referencia interior en puntos y rebotes; Ricky Rubio, segundo en asistencias y recuperaciones, dirige y eleva el ritmo competitivo del equipo; mientras que el escolta Cameron Hunt, cuarto máximo anotador de la liga, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con promedios cercanos a los 17 puntos y un notable acierto exterior.

Sin la presión del anfitrión y con el precedente reciente a su favor, la 'Penya' comparece con experiencia, talento ofensivo y nada que perder, mientras el Valencia Basket asume el papel de favorito en casa con la obligación de demostrar desde el salto inicial que no quiere ser la primera sorpresa de una Copa que arranca con nuevos aromas cítricos y cuentas pendientes entre ambos clubes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, López-Arostegui, Key, Moore, Thompson y Sima.

ASISA JOVENTUT: Hakanson, Hunt, Kraag, Drell y Tomic --posible quinteto inicial--; Rubio, Vives, Ruzic, Niebla, Birgander y Hanga.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Roig Arena, Valencia.

--HORA: 18.00/DAZN.