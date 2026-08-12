Los Angeles Lakers, vendidos a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.500 millones de dólares

Archivo - Luka Doncic, en un partido con Los Angeles Lakers. - Europa Press/Contacto/Jevone Moore - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La franquicia de Los Angeles Lakers, segunda con más títulos en la toda historia de la NBA, ha concretado este miércoles su venta a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por una cifra estimada entre 12.000 y 12.500 millones de dólares (más de 10.500 millones de euros), acorde a los medios de comunicación estadounidenses ESPN, ABC y NBC.

"Los empresarios habían participado en el proceso de expansión [de la NBA] en Las Vegas", avanzó este miércoles la ESPN. "Pero, en un giro sorprendente, cambiaron de rumbo para presentar una oferta agresiva con el fin de comprar los Lakers a Mark Walter; este último había adquirido una participación mayoritaria en el equipo a la familia Buss el año pasado, por una valoración de la franquicia que entonces marcó un récord de aproximadamente 10.000 millones de dólares", recordó la ESPN.

Walter, director ejecutivo y presidente del conglomerado TWG Global, ha sido el propietario mayoritario de los Lakers desde el pasado mes de octubre, cuando su oferta fue aprobada por la Junta de Gobernadores de la NBA con unanimidad. Esa misma Junta, que se reunirá el próximo mes en Nueva York, todavía debe aprobar esta adquisición de Kushner e Iger.

"Ser un Laker lo significa todo para mí, y estoy emocionado de volver a la cancha y traer un campeonato a LA. Me he acostumbrado a grandes cambios en estos últimos años, pero sé que no importa qué, no hay límite para el potencial de esta icónica franquicia. Espero con interés conocer a Josh y Bob para que podamos ponernos a trabajar construyendo algo especial en LA juntos", comentó Luka Doncic, actual jugador estrella de los Lakers, desde su cuenta en la red social X.

"¡Quiero felicitar a mi buen amigo Bob Iger y a Josh Kushner por su compra de los Lakers! Fans de los Lakers, no podéis tener dos dueños mejores. He conocido a Bob personalmente durante más de 40 años; siempre ha amado a los Lakers y al baloncesto y él traerá los campeonatos de vuelta a LA", afirmó Earvin 'Magic' Johnson, legendario jugador de la exitosa franquicia californiana.