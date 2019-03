Antelo anuncia su retirada cansado de luchar contra las lesiones

Publicado 27/03/2019 12:31:15 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán del UCAM Murcia, José Ángel Antelo, ha anunciado este miércoles su retirada del baloncesto profesional a los 31 años, cansado de las graves lesiones que apenas le han permitido jugar durante las últimas temporadas.

"Lo he intentado pero no ha podido ser, la lesión era muy grave. La gente me preguntaba por la calle y yo contestaba que por lo menos tengo los dos pies porque se complicó mucho con la infección. Lo pasé bastante mal pero tenía que intentarlo porque para decir que no siempre me quedaba tiempo", anunció Antelo en rueda de prensa.

"Nunca me desligaré del deporte ni del club, siempre seguiré apoyando desde cualquier faceta", añadió el ala-pívot, visiblemente emocionado durante una rueda de prensa en la que apareció acompañado por el presidente del club, José Luis Mendoza.

Natural de la localidad coruñesa de Noia, Antelo recaló en la cantera del Real Madrid en categoría cadete, ganó varias medallas en las categorías inferiores de la selección española y debutó con el primer equipo blanco en la temporada 2003-04 con apenas 16 años.

La temporada siguiente se marcó al Cáceres CB, inicio de un largo periplo por el baloncesto español que también le llevó a vestir las camisetas de Basket Zaragoza, Bilbao Basket, L'Hospitalet, Tenerife, Fuenlabrada y UCAM Murcia, donde finalmente se estableció tras su llegada en 2012.

Su calvario con las lesiones comenzó en 2013, cuando sufrió la temida triada en la rodilla derecha, aunque sus dos problemas más graves los ha sufrido los dos últimos años, con sendas roturas del tendón de Aquiles que finalmente le han obligado a despedirse de la élite.