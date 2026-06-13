El Asisa Joventut apela a su casa para frenar el ataque 'taronja'

Archivo - Ricky Rubio, en un partido con el Asisa Joventut. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visitará este domingo (20.00 horas) al Asisa Joventut para el tercer partido de su semifinal en la Liga Endesa, que los valencianos dominan por 2-0 en el cómputo global tras dos triunfos de muy distinta índole en los dos compromisos previos en el Roig Arena.

El flamante pabellón 'taronja' vivió un partidazo de infarto el 10 de junio para abrir la serie, con desenlaces apretados e incluso prórroga, y dos días después disfrutó una cómoda cita de los suyos, que pasaron por encima de la 'Penya' en el primer periodo y gestionaron con maestría sus ventajas hasta el bocinazo definitivo del cronómetro.

Dos encuentros diferentes y con la victoria local como denominador común, acercándose los pupilos de Pedro Martínez a la final de esta Liga ACB 2025-26. Para evitar que los 'taronjas' accedan ahí por la vía rápida, el equipo entrenado por Dani Miret apelará a la afición del Palau Olímpic de Badalona, pues la 'semi' es el mejor de cinco duelos.

Ya no tiene margen de error un Joventut que, eso sí, el pasado 8 de febrero venció al Valencia por 90-87 en la 19ª jornada liguera dentro de la liga regular. Aferrándose a ese resultado positivo en el último cara a cara oficial contra el Valencia, los badaloneses también esperan que regrese la mejor versión de su veterana estrella Ricky Rubio.

El base de El Masnou siguió el ritmo anotador al base dominicano Jean Montero en el partido inaugural de la 'semi', pero las prestaciones de ambos bajaron en el siguiente y el Valencia lució más fondo de armario. Cameron Hunt en tiro exterior, Ludde Hakanson en bombilla y Michael Ruzic en 'pintura' aparecieron tarde al intento de remontada visitante.

En cambio, los Brancou Badio, Álvaro Cárdenas, Jaime Pradilla y cía. mantuvieron el vertiginoso nivel ofensivo del equipo valenciano, que es el mejor cabeza de serie de quienes siguen con vida en estos 'playoffs' tras el prematuro adiós del Real Madrid a manos de La Laguna Tenerife.

El pívot húngaro Nate Reuvers, debido a la torcedura de su tobillo izquierdo que sufrió nada más empezar el primer encuentro, volverá a ser baja en la convocatoria 'taronja', y además en la enfermería continúan lesionados los aleros españoles Josep Puerto y Xabi López-Arostegui.

Por parte de la 'Penya', la plantilla al completo volverá a estar disponible para los planes de Miret, quien tendrá que exprimir a Jabari Parker como su principal arma en ataque y mejorar el rendimiento de gente como Simon Birgander, Guillem Vives, Henri Drell y Yannick Kraag.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ASISA JOVENTUT: Rubio, Hunt, Kraag, Parker y Ruzic --posible quinteto inicial--; Drell, Hakanson, Vives, Allen, Morin, Birgander y Hanga.

VALENCIA BASKET: Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Thompson, Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués y Cárdenas.

--ÁRBITROS: Calatrava, Caballero y Olivares.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona.

--HORA: 20.00/Movistar Plus+ y DAZN.