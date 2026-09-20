La Penya arrolla al Barça en 'su' Supercopa

El Asisa Joventut celebra la conquista de la Supercopa Endesa 2026 tras ganar al Barça en el Olímpic de Badalona

El Asisa Joventut celebra la conquista de la Supercopa Endesa 2026 tras ganar al Barça en el Olímpic de Badalona - JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS

BADALONA, 20 Sep. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Asisa Joventut ha ganado este domingo al Barça (101-87) en la final de la Supercopa Endesa 2026 de Badalona, en un Olímpic que festejó de lo lindo la tercera Supercopa verdinegra tras la enorme exhibición de Nico Laprovittola ante su exequipo, un Barça demasiado verde que no pudo competir ni frenar a una 'Penya' que tuvo alas y no dejó escapar la ocasión de celebrar un título ante su afición.

A la 23ª fue la vencida para romper la 'maldición del anfitrión' y convertir al Joventut en el primer equipo organizador en alzar el trofeo en toda la historia del torneo. Para el club de Badalona supuso su primer título en 18 años, coronando a Nico Laprovittola como MVP tras firmar una actuación para el recuerdo con 31 puntos y 9 triples -récord absoluto en un partido de Supercopa- ante un rival al que superaron mandando en el marcador de principio a fin.

La gran final catalana de la Supercopa Endesa entre el Asisa Joventut y el Barça arrancó a un ritmo frenético y de alta anotación en el Olímpic de Badalona, alcanzando el descanso con ventaja verdinegra (52-46). Un volcado ofensivo de la 'Penya' en el primer cuarto (32-23) -igualando el récord anotador en los primeros diez minutos de una final de este torneo- y la colosal exhibición de Nico Laprovittola desde el perímetro (18 puntos y 6/7 en triples) marcaron el devenir de los dos primeros periodos.

El duelo empezó con una batalla táctica de ida y vuelta donde la dirección de Ricky Rubio (5 asistencias en la primera mitad) fijó el tempo inicial de los de Badalona. El Barça aguantó los primeros embates gracias al dinamismo de Joel Parra ante su exafición y la contundencia física bajo los aros, respondiendo golpe por golpe hasta restablecer el equilibrio a mediados del cuarto inicial (12-12).

Sin embargo, la irrupción de Laprovittola dinamitó el tramo final de la primera parte. El base argentino desató una tormenta exterior frente a su exequipo que culminó con un demoledor parcial de 8-0. Un mate de Kwan Cheatham tras genialidad de Ricky y un triplazo sobre la bocina del propio Laprovittola en la cara de Josh Nebo fijaron la máxima diferencia provisional (+9, 32-23) e igualaron los 32 puntos que Unicaja firmó en el primer cuarto de la final de 2024 ante el Real Madrid.

La 'Penya' estiró la renta hasta los diez puntos nada más arrancar el segundo cuarto con un triple de Boogie Ellis (37-27), obligando al tiempo muerto blaugrana. Pero la reacción de los de Aleksander Sekulic, de este Barça prácticamente nuevo, no se hizo esperar: un parcial de 0-7 comandado por un acertado Joel Parra -con un triple y un reverso marca de la casa- y culminado por un mate al contraataque de Nebo volvió a apretar las tuercas al choque (37-34).

A partir de ahí, el derbi se convirtió en un vertiginoso intercambio de golpes. Laprovittola prolongó su idilio con el aro lejano enchufando su quinto y sexto triple de la tarde para dar aire al Joventut, mientras el banquillo 'culer' encontraba oxígeno en la entrada de Darío Brizuela aunque el notable acierto interior de Emir Sulejmanovic mantenía la brecha verdinegra en el marcador.

En el tramo previo al paso por vestuarios, el nuevo capitán 'culer' Kevin Punter asumió la responsabilidad y con 12 puntos en su casillero particular y varias acciones individuales de mérito desde la línea de tiros libres y el triple mantuvo, junto a Parra, a los suyos en el choque. Ello frenó el envite local (50-46) antes de que Yannick Kraag anotara la última canasta para mandar el partido al descanso con seis puntos de renta para el Asisa Joventut (52-46).

Tras el descanso, la 'Penya' salió dispuesta a romper definitivamente el encuentro. Un triple de Álex Reyes y el dominio en el rebote ofensivo de Emir Sulejmanovic y Eli Ndiaye dispararon a los verdinegros hasta una nueva máxima ventaja (+13, 61-48). El choque elevó su temperatura con una doble falta técnica entre Ricky Rubio y Umoja Gibson tras un encontronazo, pero el Barça aguantó el tirón. La inspiración de Kevin Punter desde el perímetro (20 puntos, 4/4 en triples) y una penetración sobre la bocina de Justin Robinson apretaron de nuevo el marcador antes del acto final (71-68).

El cuarto periodo arrancó con un intercambio anotador en el que Tyrese Martin replicó el acierto de Boogie Ellis (74-71). Fue entonces cuando emergió de nuevo la figura estelar de Laprovittola. El argentino sacó la chistera, sumó dos tiros libres y clavó su séptimo triple para restaurar la barrera psicológica de los diez puntos (82-72, min. 33) y forzar el tiempo muerto de Aleksander Sekulic.

Joel Parra (24 puntos) salió al rescate de los azulgranas multiplicándose cerca del aro rival (84-77, min. 35), pero la aportación del alero resultó insuficiente ante la pegada local. En la fase crítica del choque, Laprovittola asestó el golpe definitivo con un espectacular triple a una pierna sobre la bocina de posesión que hizo retumbar el Olímpic (94-84, min. 38).

Desbordado y sin respuesta defensiva tras las segundas opciones aprovechadas por Sulejmanovic (19 puntos), el Barça terminó hincando la rodilla hasta encajar una renta máxima de 17 puntos (101-84) que abrochó el definitivo 101-87 con el que la 'Penya' volvió a alzar un título ante su afición. Vuelve a sonreír la 'Penya' en el Olímpic cobrándose la revancha de 1987 ante un nuevo Barça todavía por construir y conjuntar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASISA JOVENTUT, 101 - BARÇA, 87 (52-46, al descanso).

--EQUIPOS.

ASISA JOVENTUT: Rubio (10), Ellis (8), Reyes (11), Sulejmanovic (19) y Ndiaye (14) --quinteto inicial--; Kraag (4), Laprovittola (31), Hakanson (-), Torres (-), Nogués (-), Birgander (2) y Cheatham (2).

BARÇA: Robinson (8), Punter (20), Umude (2), Parra (24) y Nebo (3) --quinteto inicial--; Gibson (-), Martin (16), Brizuela (6), Nkamhoua (5), Núñez (-), Balcerowski (3) y Minaya (-).

--PARCIALES: 32-23, 20-23, 19-22 y 30-19.

--ÁRBITROS: Conde, Peruga y Padrós. Eliminaron a Gibson en el Barça.

--PABELLÓN: Olímpic de Badalona, 12.046 espectadores.