El ASVEL se enfrenta a una revisión de su presupuesto para la temporada 2026-27

Archivo - Escudo del LDLC ASVEL. - Cyril Lestage / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El LDLC ASVEL ha comunicado este jueves que "se enfrenta a una revisión de su presupuesto para la próxima temporada" pese a sus "meses de trabajo incansable" buscando "elaborar un presupuesto nuevo e inédito", pero admitiendo que "puede que no cumpla del todo con las expectativas iniciales" de dirigentes, accionistas y aficionados.

"En plena preparación para la temporada 2026-27, el LDLC ASVEL se enfrenta a una revisión de su presupuesto para la próxima temporada. Tras meses de trabajo incansable, el club y sus accionistas han logrado elaborar un presupuesto nuevo e inédito, aprobado por la DNCCG este 29 de julio", informó el club de Villeurbanne (Lyon) desde su página web.

"Si bien puede que no cumpla del todo con las expectativas iniciales, sigue siendo un paso importante en las ambiciones a largo plazo del club", añadió el ASVEL tras aludir a la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion, ente de vigilancia financiera en su país.

El exjugador francés Tony Parker, de 44 años y nombrado hace un mes como entrenador jefe del ASVEL, valoró esta situación. "Durante varios años, y en particular en los últimos meses, hemos estado trabajando en un ambicioso proyecto para el LDLC ASVEL", declaró al respecto.

"Hemos mantenido conversaciones muy avanzadas que nos han dado esperanzas de contar con un presupuesto para la temporada 2026-27 acorde con nuestras ambiciones", comentó la exestrella de la NBA y que en 2014 se convirtió en accionista mayoritario del ASVEL y en su presidente.

"Lamentablemente, las conversaciones y los acuerdos están tardando más de lo previsto en concretarse, lo que tendrá un impacto inmediato en nuestra nómina al inicio de esta temporada", dijo. "Estamos atravesando un momento difícil, pero quiero reiterar nuestras perspectivas nacionales y europeas", recalcó la leyenda de los San Antonio Spurs.

"Por lo tanto, este retraso no pone en entredicho nuestro proyecto; es un paso más en su desarrollo. Algunos inversores, que ya nos habían confirmado su compromiso, han reafirmado su confianza. Esto lleva tiempo, y estamos trabajando para consolidar su implicación y colaboración, de modo que podamos mantener nuestros objetivos para el desarrollo del club", concluyó Parker en sus declaraciones.