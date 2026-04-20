Ayuso y Aguilar presentan este martes el acuerdo entre la Madrid y la FEB por el Eurobasket 2029

Archivo - Elisa Aguilar, President of FEB, during the Desayunos Deportivos Europa Press - Elisa Aguilar celebrated at Meeting Place Castellana 81 on December 03, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las presidentas de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, presentan este martes (11:00 horas) el acuerdo de colaboración para la organización del Eurobasket de 2029, que será organizado por la FEB y tendrá su sede en Madrid.

El acto de presentación tendrá lugar en la Real Casa de Postas y contará con la participación, al margen de Isabel Díaz Ayuso y Elisa Aguilar, del seleccionador nacional de baloncesto, Chus Mateo, y de leyendas de la selección como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez, entre otros.