Badalona acogerá este 2026 su primera Supercopa Endesa

El presidente de la acb, Antonio Martín, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, con el trofeo de la Supercopa Endesa en Badalona - ACB

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badalona albergará por primera vez en su historia la Supercopa Endesa, cuya edición de 2026 se disputará los días 19 y 20 de septiembre en el Palau Municipal d'Esports, según anunció este martes en un comunicado la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb).

El acuerdo alcanzado entre la acb y el Ayuntamiento de Badalona llevará la competición que abre oficialmente la temporada 2026-27 al denominado 'Bressol del bàsquet', una ciudad con una larga tradición vinculada a este deporte.

El Palau Municipal d'Esports, conocido como el Olímpic de Badalona, con capacidad para más de 12.000 espectadores, será el escenario de un torneo que pondrá en juego el primer título de la próxima campaña.

La Supercopa Endesa 2026 ya conoce a tres de sus cuatro participantes. Estarán presentes el Valencia Basket, vigente campeón de la competición, el Baskonia, campeón de la Copa del Rey, y el Joventut de Badalona, que ejercerá como anfitrión.

La cuarta plaza corresponderá al campeón de la Liga Endesa. En caso de que el título liguero recaiga en alguno de los tres equipos ya clasificados, la vacante será ocupada por el siguiente mejor clasificado al término del 'Playoff', que arrancará el próximo 2 de junio.

El presidente de la acb, Antonio Martín, celebró la elección de la sede al señalar que la Supercopa Endesa llega a "una ciudad que vive el baloncesto en todos sus rincones y que tiene una tradición e historia inigualables" en este deporte, además de agradecer al consistorio su apuesta por el evento.

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, mostró su satisfacción por el acuerdo y destacó que "pocas ciudades respiran tanta tradición y tanta pasión por el baloncesto como Badalona". Asimismo, recordó el reciente éxito organizativo de la Final Four de la Basketball Champions League y aseguró que la Supercopa Endesa 2026 supondrá una nueva oportunidad para consolidar a la ciudad como una de las grandes capitales del baloncesto en España y Europa.

La presentación oficial del acuerdo tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo, a las 16.30 horas, en el Espacio Termas y Decumanus del Museo de Badalona, con la presencia de Antonio Martín y Xavier García Albiol.