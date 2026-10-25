Badalona disfruta de la primera jornada de la Copa Campeones 2026-27 - ACB

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badalona (Barcelona) ha cerrado este domingo la primera jornada de la Copa Campeones 2026-27, una competición que celebra su segunda edición, tras tres jornadas en las que los jugadores de seis equipos han podido disfrutar al máximo.

El viernes, se produjo la llegada de los equipos y la visita de todos ellos al Museo Olímpico de Barcelona, mientras que el sábado se celebraron los primeros partidos. Este domingo, llegó la jornada de clausura que arrancó con el duelo entre los terceros de cada grupo.

CB Gran Canaria Proyecto Suma y Fundación Bilbao Basket se vieron las caras en el primer partido de la mañana, con el conjunto vasco logrando la victoria. San Pablo Burgos Fundación Aurora y MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany saltaron a pista a continuación, como segundos de sus respectivos grupos, y el choque terminó con triunfo burgalés.

Con el colegiado acb Leandro Nicolás Lezcano dirigiendo los encuentros, llegó el turno de los dos equipos que finalizaron la jornada de sábado liderando ambos grupos: Joventut Badalona Fedamar y UCAM Murcia CB. En este último encuentro, el conjunto catalán acabó imponiéndose, aunque ambos equipos celebraron por todo lo alto el final de esta primera jornada de la Copa Campeones 2026-27.

La entrega de medallas a todos los participantes y la foto de familia puso el punto y final a esta primera jornada de la temporada, que se ha desarrollado bajo la organización de la Fundación acb y con el apoyo de todas sus marcas colaboradoras. La Copa Campeones 2026-27 vivirá su segunda jornada en el mes de marzo, los días 13 y 14, en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza.