El baloncesto español rinde homenaje a Eduardo Portela, presidente de Honor de la ACB

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El baloncesto español rindió este jueves un homenaje a Eduardo Portela, actual presidente de Honor de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y el gran impulsor de este organismo y pieza clave en el desarrollo del deporte de la canasta.

La asociación reunió a más de 60 protagonistas del mundo del baloncesto y del deporte, con representantes de las instituciones, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros, periodistas y extrabajadores de la ACB en una comida en Madrid a la que finalmente el homenajeado no pudo acudir tras dar positivo a última hora por coronavirus.

Aún, así participó de este reconocimiento a través de un video. "Siento mucho no estar con vosotros como era mi objetivo. Me siento honrado, orgulloso y complacido de este homenaje para que en vida sienta el cariño de una organización a la que he dedicado toda mi trayectoria personal y profesional. Este homenaje, este acto de cariño, carga mi depósito de ilusión y mis ganas de vivir. Mi más sincero agradecimiento a todos", señaló Portela en declaraciones facilitadas por la ACB.

El catalán tuvo una brillante carrera en los banquillos y posteriormente pasó a la dirección deportiva del FC Barcelona, uno de los clubes a los que entrenó. En 1982 fue una pieza clave en la fundación de la Asociación de Clubes, ejerciendo como gerente hasta 1990 cuando fue nombrado presidente, cargó que ostentó hasta 2013 para pasar a ser presidente de Honor, cargo que compagina con la presidencia de Honor de la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto (ULEB), de la que también fue cofundador.

"Yo creo que era y es de justicia este homenaje porque que el mundo del baloncesto le reconozca a Eduardo su trayectoria para mí era básico. Le veo y convivo con él y no es lo que haya hecho, sino que lo que hace, lo que a mí me arroja mucha luz en muchas cosas. Estar en el sillón que él ha ocupado tanto tiempo, desde luego que es un poco casi desafío por intentar hacer las cosas que ha hecho por la ACB. La gente a veces tiene poca memoria, pero ha sido disruptivo en mil momentos, desde el tercer árbitro hasta hacer cambios muy importantes y a veces se nos olvida, y yo no quiero que se olvide", aseguró Antonio Martín, presidente de la ACB, a los medios antes del homenaje.

Por su parte, Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), también elogió la figura de Portela. "Siempre he tenido una relación muy estrecha con él y en los últimos años, a pesar de que él no esté en un cargo ejecutivo, pero sí de presidente de Honor de la ACB, hemos hablado mucho", manifestó.

"Hemos coincidido muchas veces, nos llamamos, y tengo una relación extraordinaria con un gran mito del baloncesto español como es su mujer, María Planas. Hemos compartido muchos momentos y gente que lleva tanto tiempo, que ha pasado por tantas cosas, e inteligente como es Eduardo Portela, siempre hay que escucharles", sentenció el dirigente.