El Barça confirma las salidas de Myles Cale y Miles Norris tras una temporada

Archivo - Miles Norris y Myles Cale, del Barça, en una acción de partido contra Kevin Robinson del Casademont Zaragoza - ACB PHOTO / ESTHER CASAS - Archivo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este martes que Myles Cale y Miles Norris no continuarán en el primer equipo de baloncesto la próxima temporada, una vez finalicen este 30 de junio sus respectivos contratos, poniendo fin ambos a una etapa de un curso como blaugranas.

El club agradeció públicamente "su implicación con el Barça" y deseó tanto al escolta-alero Myles Cale como al ala-pívot Miles Norris "mucha suerte en el futuro", dentro del proceso de configuración de la plantilla para la campaña 2026-27.

Cale, alero estadounidense, llegó el pasado verano procedente del Trento italiano y ha cerrado su única temporada en el Palau Blaugrana después de disputar un total de 85 encuentros oficiales con la camiseta blaugrana.

El exterior ocupó una de las plazas extracomunitarias del equipo y lució el dorsal 3, repartió sus apariciones entre Liga Endesa (37 partidos), Euroliga (34), Copa del Rey (2) y Liga Catalana (2).

Por su parte, Miles Norris aterrizó en Barcelona procedente de los Boston Celtics para vivir su primera experiencia en el baloncesto europeo. El interior estadounidense, también extracomunitario y portador del dorsal 5, ha concluido su etapa tras participar en 58 partidos oficiales.

En el caso del ala-pívot norteamericano su participación se distribuyó entre la Liga Endesa (20 encuentros), la Euroliga (36) y la Liga Catalana (2), cerrando así una única campaña en la disciplina del Barça sin poder estar disponible por cupo en el 'Playoff' de la Liga Endesa, en el que el Barça cayó en la final ante el Valencia Basket.