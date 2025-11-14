El Barça facilita el trabajo a Xavi Pascual

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça se impuso (88-81) a la Virtus Bolonia este viernes en la jornada 11 de la Euroliga celebrada en un Palau Blaugrana, con otra cara una semana después de la derrota en el Clásico, mostrando orgullo y fondo de armario aún sin Xavi Pascual en el banquillo.

Con el técnico de Gavà de vuelta a casa, aunque no ejercerá hasta el lunes, fichado como sustituto de Joan Peñarroya, el interino Óscar Orellana volvió a sacar una gran versión de los catalanes, dos de dos tras ganar al Bayern el miércoles y afianzarse arriba en la Euroliga. De menos a más, sobre todo en defensa, el Barça logró la séptima victoria europea para entrar en el 'Top 4'.

El cuadro culé fue mucho más que los 17 puntos de Kevin Punter, fue garra con Jan Vesely, Tornike Shengelia o Joel Parra, y fue equipo, aunque echaron de menos algo más de defensa en el primer tiempo. La Virtus pareció cómoda por momentos, muchos puntos en la pintura y también mucho rebote, doblando de hecho en capturas a los locales. El Barça se ayudó de un 8 de 12 en triples, especialmente inspirado un Punter que busca su mejor versión.

El base estadounidense tiró de los catalanes en el primer cuarto, en una especie de mano a mano con Carsen Edwards, y también sumó Jan Vesley, pero en el segundo cuarto empezó a verse ese descontrol atrás. La racha de Nicolás Laprovíttola permitió al Barça seguir a la Virtus en el marcador y un triple de Punter desde el centro del campo y sobre la bocina puso un 45-43 al descanso.

Sin embargo, el momento de dudas apareció en el tercer cuarto, donde un 0 de 8 borró la sonrisa ofensiva de los locales en el triple. La tercera falta de Myles Cale dejó a los de Orellana sin un pilar defensivo, pero se puso las pilas el resto. Will Clyburn mantuvo al Barça mientras Matt Morgan confirmó el momento italiano.

Al partido aún le quedó un último giro de guion que encendió al Palau. Los triples de Parra y Laprovittola, la dirección de juego de Darío Brizuela, y el pulso atrás para forzar las pérdidas de la Virtus se tradujeron en un parcial de 16-0 para el Barça. El cuadro culé mostró orgullo y baloncesto para atar la victoria con Punter y Clyburn, y terminar de rematar a los de Dusko Ivanovic.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 88 - VIRTUS BOLONIA, 81. (45-43, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (3), Punter (17), Cale (2), Shengelia (10) y Vesely (12) --quinteto inicial--; Marcos (-), Parra (8), Brizuela (6), Hernangómez (7), Laprovittola (10), Clyburn (13).

VIRTUS BOLONIA: Edwards (13), Vildoza (6), Alston Jr. (2), Smailagic (5) y Diouf (11) --quinteto inicial--; Pajola (2), Niang (4), Jallow (13), Hackett (3), Morgan (17), Diarra (5).

--PARCIALES: 20-19, 25-24, 16-24, 27-14.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Silva y Balak. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.